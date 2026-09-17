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Point.md logoPoint
17 Сентября 2026, 16:52
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В Сынжерее задержали подозреваемых в нападении и ограблении мужчины

Полиция установила личности и задержала двух молодых людей в возрасте 21 и 22 лет, подозреваемых в том, что они избили мужчину и отобрали у него кошелек с деньгами и мобильный телефон, причинив ущерб примерно на 10 000 леев.

В Сынжерее задержали подозреваемых в нападении и ограблении мужчины.
В Сынжерее задержали подозреваемых в нападении и ограблении мужчины.

В результате специальных мероприятий и проведенных уголовно-процессуальных действий полицейские установили личности двух подозреваемых.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о грабеже.

Молодые люди задержаны на 72 часа и помещены в изолятор временного содержания Инспектората полиции Сынжерей.

Кроме того, по месту их жительства были проведены обыски, в ходе которых обнаружены и изъяты предметы и вещи, имеющие значение для уголовного дела.

Расследование продолжается для установления всех обстоятельств произошедшего и сбора необходимых доказательств.

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