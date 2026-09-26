ANI не выявил нарушений у бывшей судьи Арины Яланжи после проверки имущества.

Национальный орган неподкупности (ANI) не выявил нарушений законодательства о декларировании имущества и личных интересов у бывшей судьи Кишинёвского суда Арины Яланжи.

Проверка охватывала период с августа 2016 года по апрель 2025 года, передает tvrmoldova.md

Иаланжи покинула судебную систему после отставки на фоне процедуры vetting. Она также известна тем, что рассматривала дело бывшего руководителя юридического управления парламента Иона Крянгэ, обвиняемого в государственной измене.

В ходе проверки ANI изучил доходы, расходы и имущество Арины Яланжи и членов её семьи.

В декларации за 2019 год бывшая судья указала приобретение автомобиля Ford Fusion 2012 года выпуска примерно за 220 тысяч леев и Honda Accord 2014 года выпуска за 250 тысяч леев.

В 2020 году она задекларировала Toyota Prius V стоимостью 200 тысяч леев. В том же году Яланжи получила в дар земельный участок площадью 0,052 гектара, оценённый в 375 900 леев. Согласно материалам проверки, первоначально этот участок не был указан в декларации за 2020 год.

В 2021 году бывшая судья задекларировала Toyota RAV4 2016 года выпуска стоимостью 400 тысяч леев. За 2022–2024 годы она также указала подарки от родителей и родителей супруга на общую сумму 250 тысяч леев. В 2024 году, согласно материалам проверки, родители и родители супруга оплатили ей путёвки на отдых.

Несмотря на выявленные обстоятельства, инспектор по вопросам неподкупности не установил существенной разницы между имуществом Яланжи и её доходами.

ANI также не обнаружил обоснованных подозрений в наличии у бывшей судьи незадекларированного имущества.

В итоге орган установил отсутствие нарушения режима декларирования имущества и личных интересов.

Арина Иаланжи рассматривала дело Иона Крянгэ, бывшего руководителя юридического управления парламента. Он был задержан 31 июля 2024 года по подозрению в государственной измене и заговоре против Республики Молдова в связи с контактами с сотрудником посольства России в Кишинёве.

Ранее Ziarul de Gardă также писал о другом деле, рассмотренном Яланжи. Речь шла о Валериу Тимофти, которого прокуратура обвиняла в контрабанде 550 тысяч евро.

Издание обращало внимание на то, что супруг судьи Владимир Федко сам проходил по уголовному делу о предполагаемом пособничестве в контрабанде. В ноябре 2022 года он занимал должность главного инспектора Центрального таможенного бюро.

Журналисты спрашивали Яланжи, почему она не заявила самоотвод при рассмотрении дела Тимофти, учитывая обстоятельства, связанные с её супругом.

Бывшая судья заявила, что не считает обвинения против мужа достаточным основанием для сомнений в её беспристрастности.

«Я не считаю, что обвинение, предъявленное супругу в связи с пособничеством в контрабанде, является веской причиной, которая могла бы вызвать у независимого наблюдателя сомнения в беспристрастности судьи», — объясняла Яланжи.

По её словам, как дело Тимофти, так и дело её супруга расследовала одна и та же прокуратура, однако сторона обвинения не заявляла отвод по этому основанию.

Иаланжи также утверждала, что подобные обстоятельства не препятствовали ей ранее рассматривать другие уголовные дела о контрабанде.