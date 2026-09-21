Судья по делам Таубер, Гуцул и Плахотнюка задекларировала 2 дома, квартиру и 3 авто.

Судья Ольга Беженарь проходит внешнюю оценку неподкупности.

В рамках проверки были рассмотрены вопросы финансовой и этической добросовестности, в том числе возможное необоснованное имущество в период с 2014 по 2017 год, а также возможные нарушения этических норм при вынесении одного из судебных определений, сообщает tvrmoldova.md

По данным Комиссии по внешней оценке судей, некоторые вопросы рассматривались на закрытом заседании по просьбе судьи — для защиты личности причастных лиц и конфиденциальной информации.

Видеозаписи слушаний будут опубликованы в ближайшие дни. Далее комиссия подготовит для Ольги Беженарь отчет с выводами и рекомендацией о прохождении или непрохождении проверки. Документ будет направлен в Высший совет магистратуры.

Решения, которые привлекли внимание к судье

Ольга Беженарь — судья, которая 27 декабря 2024 года разрешила Марине Таубер покинуть страну. 7 января 2025 года Таубер выехала из Республики Молдова в Турцию.

Ранее Антикоррупционная прокуратура потребовала запретить Таубер покидать страну. В обосновании своего решения Беженарь указала, что нахождение Таубер за границей, в том числе в России, не могло поставить под угрозу расследование прокуратуры.

В сентябре 2025 года суд Кишинева, сектор Буюканы, приговорил Марину Таубер к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы за незаконное финансирование партий и нарушение порядка управления финансовыми средствами партии. Суд также постановил конфисковать более 206 млн леев. Решение оставила в силе Апелляционная палата. Таубер в Молдову не вернулась.

Ольга Беженарь также входила в состав коллегии, которая вынесла приговоры по делам Владимира Плахотнюка и Евгении Гуцул.

Судья была назначена на должность в 2014 году. В 2020–2021 годах она также рассматривала дело, известное как «Преступление в Atrium», по которому два спортсмена K-1 обвинялись в убийстве. Беженарь оправдала их, мотивировав решение тем, что в действиях обвиняемых отсутствовали элементы состава преступления.

Какое имущество и доходы задекларировала Ольга Беженарь

Согласно декларации об имуществе и личных интересах за 2025 год, поданной 25 февраля 2026 года, Ольга Беженарь указала зарплату в размере 357 431 лея, полученную в Кишиневском суде.

Еще 6 000 леев судья получила за преподавательскую деятельность в Национальном институте юстиции.

Один из членов семьи задекларировал зарплату в размере 1,2 млн чешских крон, полученную в должности генерального директора компании «MAXI WORK» S.R.O. в Чехии.

В декларации указано несколько земельных участков и объектов недвижимости. Ольга Беженарь задекларировала земельный участок в населенном пункте площадью 0,1211 гектара, полученный в 2014 году в дар и оцененный в 50 458 леев, а также участок площадью 0,1 гектара, полученный в дар в 2023 году.

Среди задекларированной недвижимости — два индивидуальных дома, полученных в дар. Стоимость одного из них указана на уровне 59,5 тыс. евро. Кроме того, судья задекларировала квартиру и несколько других объектов недвижимости, приобретенных в 2014, 2022 и 2024 годах.

Что касается автомобилей, судья указала Lexus 2023 года выпуска, приобретенный в 2024 году за 1,6 млн чешских крон, а также Toyota C-HR 2022 года выпуска, купленный в 2023 году за 588 тыс. леев.

В декларации также фигурирует Skoda Kodiaq 2025 года выпуска стоимостью 1,5 млн чешских крон. Автомобиль указан как находящийся во владении на основании иных прав, а его владельцем обозначена компания «MAXI WORK SRO», нерезидентное юридическое лицо.