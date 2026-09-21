Андронаки снова не явился в суд: он на работе за границей, до этого был на лечении в Вене.

Бывший депутат-демократ Владимир Андронаки не явился на судебное заседание 21 сентября, где должен был дать показания.

Его адвокат объяснил отсутствие Андронаки тем, что бывший депутат находится на работе за границей, сообщает zdg.md

Владимир Андронаки не явился и на предыдущее судебное заседание 11 сентября. Владимир Мошняга, бывший прокурор, а ныне адвокат Владимира Андронаки, тогда представил медицинскую справку на немецком языке, обосновав таким образом отсутствие своего подзащитного. Адвокат защиты потребовал провести заседание в отсутствие подсудимого. По словам Мошняги, Андронаки проходит лечение в Австрии.

Как заявил адвокат, Андронаки находится в Вене с 1 сентября и должен был вернуться через неделю.

Прокурор Георге Япэрэ поставил под сомнение достоверность медицинской справки из Вены.

Андронаки обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и отмывании денег. Ущерб, причиненный в результате мошенничества, составляет 26 млн леев.

Анатолий Блонский обвиняется в соучастии в отмывании денег. Согласно обвинительному заключению, сумма ущерба по его делу составляет приблизительно 600 тысяч евро.

Андронаки грозит от 10 до 15 лет лишения свободы за инкриминируемые ему преступления, а Блонскому — до 10 лет лишения свободы.

Адвокат Анатолия Блонского, Наталья Байрам, заявила, что ее подзащитный не признает себя виновным.