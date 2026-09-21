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zdg.md logozdg
21 Сентября 2026, 11:08
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Андронаки снова не явился в суд: он на работе за границей, до этого был на лечении в Вене

Бывший депутат-демократ Владимир Андронаки не явился на судебное заседание 21 сентября, где должен был дать показания.

Андронаки снова не явился в суд: он на работе за границей, до этого был на лечении в Вене.
Андронаки снова не явился в суд: он на работе за границей, до этого был на лечении в Вене.

Его адвокат объяснил отсутствие Андронаки тем, что бывший депутат находится на работе за границей, сообщает zdg.md

Владимир Андронаки не явился и на предыдущее судебное заседание 11 сентября. Владимир Мошняга, бывший прокурор, а ныне адвокат Владимира Андронаки, тогда представил медицинскую справку на немецком языке, обосновав таким образом отсутствие своего подзащитного. Адвокат защиты потребовал провести заседание в отсутствие подсудимого. По словам Мошняги, Андронаки проходит лечение в Австрии.

Как заявил адвокат, Андронаки находится в Вене с 1 сентября и должен был вернуться через неделю.

Прокурор Георге Япэрэ поставил под сомнение достоверность медицинской справки из Вены.

Андронаки обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и отмывании денег. Ущерб, причиненный в результате мошенничества, составляет 26 млн леев.

Анатолий Блонский обвиняется в соучастии в отмывании денег. Согласно обвинительному заключению, сумма ущерба по его делу составляет приблизительно 600 тысяч евро.

Андронаки грозит от 10 до 15 лет лишения свободы за инкриминируемые ему преступления, а Блонскому — до 10 лет лишения свободы.

Адвокат Анатолия Блонского, Наталья Байрам, заявила, что ее подзащитный не признает себя виновным.

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Источник
zdg.md logozdg
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