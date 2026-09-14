theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
zdg.md logozdg
14 Сентября 2026, 11:54
18 650
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Бывшего депутата и экс-председателя района осудили по делу о хищении европейских средств

После судебного процесса, продолжавшегося 9 лет, суд вынес приговор: 8 лет лишения свободы для Серджиу Чауша, бывшего депутата ЛДПМ, и 9 лет тюрьмы для Виталия Ротару, бывшего председателя Криулянского района.

Бывшего депутата и экс-председателя района осудили по делу о хищении европейских средств.
Бывшего депутата и экс-председателя района осудили по делу о хищении европейских средств.

Однако ни один из них не явился на заседание, чтобы узнать решение суда, сообщает zdg.md со ссылкой на evz.md.

Согласно судебному акту, хотя приговор может быть обжалован в вышестоящей инстанции, он подлежит исполнению с момента оглашения. Таким образом, обоих должны были заковать в наручники прямо в зале суда.

После направления решения в Генеральный инспекторат полиции органы должны установить местонахождение обоих осужденных, задержать их и доставить в пенитенциарное учреждение.

Помимо лишения свободы, суд также постановил взыскать с осужденных причиненный ущерб.

Почему рассмотрение дела затянулось

Дело было передано в Кишиневский суд в октябре 2017 года. С 1 декабря 2017 года, когда должно было состояться первое заседание по рассмотрению дела, и до 22 мая 2023 года все заседания откладывались или не проводились по различным причинам.

Несколько заседаний были отложены из-за болезни первого судьи, рассматривавшего дело. После его ухода из системы дело было перераспределено другому судье, который начал рассмотрение с нуля.

Однако большинство заседаний откладывались по ходатайствам обвиняемых и их защитников.

За что были осуждены двое бывших чиновников

В 2011–2012 годах Криулянский районный совет стал бенефициаром двух проектов — CRING «Cross border Inventory of degraded lands» и «CBC RUR Waste» — по интегрированному управлению отходами в Криулянском районе, в рамках Совместной операционной программы Румыния — Украина — Молдова 2007–2013.

Проект был инициирован для строительства в селе Хрушова Криулянского района полигона бытовых отходов, предназначенного для обслуживания трех населенных пунктов с населением около 8000 человек. Для реализации указанного проекта из бюджета Криулянского района было выделено 2,5 миллиона леев, а Европейский союз предоставил грант в размере 1,3 миллиона евро. Несмотря на выделение средств, проекты не были завершены.

Впоследствии было установлено, что часть денег была использована в избирательной кампании, после чего Чауш стал депутатом по списку ЛДПМ.

Подпишитесь на новости Point.md в Google
Источник
zdg.md logozdg
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте