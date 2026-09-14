Бывшего депутата и экс-председателя района осудили по делу о хищении европейских средств.

После судебного процесса, продолжавшегося 9 лет, суд вынес приговор: 8 лет лишения свободы для Серджиу Чауша, бывшего депутата ЛДПМ, и 9 лет тюрьмы для Виталия Ротару, бывшего председателя Криулянского района.

Однако ни один из них не явился на заседание, чтобы узнать решение суда, сообщает zdg.md со ссылкой на evz.md.

Согласно судебному акту, хотя приговор может быть обжалован в вышестоящей инстанции, он подлежит исполнению с момента оглашения. Таким образом, обоих должны были заковать в наручники прямо в зале суда.

После направления решения в Генеральный инспекторат полиции органы должны установить местонахождение обоих осужденных, задержать их и доставить в пенитенциарное учреждение.

Помимо лишения свободы, суд также постановил взыскать с осужденных причиненный ущерб.

Почему рассмотрение дела затянулось

Дело было передано в Кишиневский суд в октябре 2017 года. С 1 декабря 2017 года, когда должно было состояться первое заседание по рассмотрению дела, и до 22 мая 2023 года все заседания откладывались или не проводились по различным причинам.

Несколько заседаний были отложены из-за болезни первого судьи, рассматривавшего дело. После его ухода из системы дело было перераспределено другому судье, который начал рассмотрение с нуля.

Однако большинство заседаний откладывались по ходатайствам обвиняемых и их защитников.

За что были осуждены двое бывших чиновников

В 2011–2012 годах Криулянский районный совет стал бенефициаром двух проектов — CRING «Cross border Inventory of degraded lands» и «CBC RUR Waste» — по интегрированному управлению отходами в Криулянском районе, в рамках Совместной операционной программы Румыния — Украина — Молдова 2007–2013.

Проект был инициирован для строительства в селе Хрушова Криулянского района полигона бытовых отходов, предназначенного для обслуживания трех населенных пунктов с населением около 8000 человек. Для реализации указанного проекта из бюджета Криулянского района было выделено 2,5 миллиона леев, а Европейский союз предоставил грант в размере 1,3 миллиона евро. Несмотря на выделение средств, проекты не были завершены.

Впоследствии было установлено, что часть денег была использована в избирательной кампании, после чего Чауш стал депутатом по списку ЛДПМ.