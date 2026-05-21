21 Мая 2026, 09:31
Адвокат семьи Вартик опровергает заявление МВД: Предварительных выводов не существует

Заявления, сделанные министром внутренних дел по делу Людмилы Вартик, вызвали резкую реакцию со стороны адвоката Габриелы Корнакер, представляющей интересы правопреемников потерпевшей стороны.

Юрист утверждает, что румынский специалист, привлеченный к проведению дополнительной экспертизы, не направлял никаких предварительных выводов, и предупреждает о возможном вмешательстве в ход следствия, передает noi.md

В своем публичном заявлении Габриела Корнакер опровергла утверждения о том, что предварительные выводы экспертизы якобы не содержат новых данных по сравнению с предыдущим заключением судебно-медицинской экспертизы. 

«Эксперт из Румынии не формулировал и не направлял никаких предварительных выводов, которые подтверждали бы или опровергали предыдущее судебно-медицинское заключение», — заявила адвокат.

По ее словам, если информация, на которую ссылается министр внутренних дел, была предоставлена до официального завершения экспертизы кем-либо из судмедэкспертов Республики Молдова, подобная ситуация может иметь серьезные юридические последствия. 

«Данное публичное преждевременное суждение высокопоставленного политического чиновника касательно находящегося в процессе производства научного доказательства представляет собой недопустимое вмешательство в ход расследования», — подчеркнула Габриела Корнакер. 

Адвокат утверждает, что появление в публичном пространстве предполагаемых предварительных выводов до представления официального отчета «порождает хаос в обществе и еще больше усиливает недоверие к объективности следствия». 

Напоминаем, что 20 мая министр внутренних дел Даниела Мисаил-Никитин заявила, что предварительные выводы экспертизы, назначенной после эксгумации тела Людмилы Вартик, не содержат дополнительных сведений по сравнению с ранее составленным заключением судебно-медицинской экспертизы.

