Адвокат семьи Вартик опровергает заявление МВД: Предварительных выводов не существует.

Юрист утверждает, что румынский специалист, привлеченный к проведению дополнительной экспертизы, не направлял никаких предварительных выводов, и предупреждает о возможном вмешательстве в ход следствия, передает noi.md

В своем публичном заявлении Габриела Корнакер опровергла утверждения о том, что предварительные выводы экспертизы якобы не содержат новых данных по сравнению с предыдущим заключением судебно-медицинской экспертизы.

«Эксперт из Румынии не формулировал и не направлял никаких предварительных выводов, которые подтверждали бы или опровергали предыдущее судебно-медицинское заключение», — заявила адвокат.

По ее словам, если информация, на которую ссылается министр внутренних дел, была предоставлена до официального завершения экспертизы кем-либо из судмедэкспертов Республики Молдова, подобная ситуация может иметь серьезные юридические последствия.

«Данное публичное преждевременное суждение высокопоставленного политического чиновника касательно находящегося в процессе производства научного доказательства представляет собой недопустимое вмешательство в ход расследования», — подчеркнула Габриела Корнакер.

Адвокат утверждает, что появление в публичном пространстве предполагаемых предварительных выводов до представления официального отчета «порождает хаос в обществе и еще больше усиливает недоверие к объективности следствия».

Напоминаем, что 20 мая министр внутренних дел Даниела Мисаил-Никитин заявила, что предварительные выводы экспертизы, назначенной после эксгумации тела Людмилы Вартик, не содержат дополнительных сведений по сравнению с ранее составленным заключением судебно-медицинской экспертизы.