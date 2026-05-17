Адвокат Доменко о самоубийстве в TikTok: Люди, писавшие комментарии, должны быть привлечены.

Доменко ожидает действий со стороны государства в деле молодого человека, который совершил самоубийство в прямом эфире в TikTok, передает unimedia.info

«Десятки молодых людей оставляли комментарии, влияя на молодого человека, и они должны быть привлечены к ответственности согласно Уголовному кодексу», — заявил Доменко, подчеркнув ответственность полиции и властей за расследование этого случая.

«В интернете почти не обсуждают то, о чем действительно следовало бы говорить — самоубийство, совершенное в прямом эфире TikTok молодым человеком на глазах у нескольких тысяч зрителей.

Сейчас как никогда станет видно, насколько серьезно государство подойдет к расследованию этого дела, потому что шокирует тот факт, что десятки молодых людей в этом эфире активно способствовали психологическому воздействию на человека, подталкивая его к самоубийству.

Не будут говорить о том, что мы живем в больном обществе и что у нас полно безмозглых людей — для Республики Молдова это уже очевидно, что количество глупцов превышает число нормальных людей. Но мне будет интересно увидеть, как государство расследует это дело, потому что Уголовный кодекс предусматривает преступление — доведение или содействие самоубийству, даже если человек сам принял решение покончить с собой.

Считаю, что полиция должна установить всех лиц, которые присутствовали в эфире и активно комментировали, способствуя самоубийству, то есть психологически подталкивали человека к этому шагу различными советами и высказываниями.

Это будет сложно, потому что, насколько я понял, у этого парня нет родителей; очевидно, за ним нет человека, который будет добиваться справедливости. Сейчас как никогда мне будет очень интересно увидеть серьезность, с которой государство подойдет к расследованию этого случая, ведь в последнее время мы уже неоднократно видели, как государство допускало ошибки и пыталось оправдать их различными предлогами в резонансных делах.

Более того, я считаю, что эти люди должны быть привлечены к ответственности, поскольку статья 150 Уголовного кодекса о доведении или содействии самоубийству предусматривает, что это может происходить посредством электронных коммуникационных сетей, таких как TikTok.

Кроме того, человек, совершивший самоубийство, сделал этот шаг или рассказывал об этом в прямом эфире в надежде, что найдутся внешние факторы, которые его утешат, помогут и поймут его депрессивное состояние, убедят его в том, что надежда на жизнь все-таки существует. Произошло обратное, потому что ему не повезло столкнуться с людьми, которые, напротив, психологически способствовали тому, чтобы он совершил этот трагический шаг», — заявил Доменко.