«Золотые часы» июля: длинный световой день меняет работу мозга и восприятие времени.

Феномен «золотых часов» июля имеет не только биологическую, но и поведенческую природу.

Длинный световой день действительно влияет на восприятие времени и уровень энергии, и большинство людей в этот период ощущают утренний подъем значительно отчетливее, чем в зимние месяцы. Об этом рассказала российский психолог Елена Шпагина, пишет gazeta.ru

По словам эксперта, солнечный свет является мощнейшим естественным синхронизатором циркадных ритмов: он подавляет выработку мелатонина и стимулирует кортизол, причем летом этот процесс происходит раньше и интенсивнее. Однако, помимо физиологии, важную роль играет и психологический фактор - световой день воспринимается как ресурс, «удлиненный жизненный горизонт», что снижает ощущение спешки, создает иллюзию контроля над временем, уменьшает тревожность и улучшает когнитивную гибкость.

Шпагина отметила, что июльское утро - идеальное время для решения сложных задач. Это связано с постепенным повышением температуры тела и уровня дофамина, которые к середине утра создают баланс возбуждения и сосредоточенности. Исполнительный контроль, отвечающий за планирование и анализ, достигает пика через 2-4 часа после пробуждения, и летом этот эффект усиливается благодаря яркому свету, стимулирующему ретикулярную формацию мозга. Второй пик активности приходится на ранний вечер (16-18 часов), когда спадает послеобеденная сонливость и наступает «вторая волна» энергии.

Психолог рекомендует пересмотреть отношение к вечернему времени: не стоит искусственно продлевать рабочий день с помощью яркого света, а лучше использовать закатные часы для прогулок или физической активности - это помогает переключить нервную систему и подготовиться ко сну.