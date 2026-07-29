За последние 30 лет люди начали жить дольше, но не так хорошо, как хотелось бы.

Новое глобальное исследование показало, что за последние несколько десятилетий средняя продолжительность жизни людей повысилась, но есть и плохие новости.

В 1980 году врач Джеймс Фрис сделал любопытное заявление: он утверждал, что по мере совершенствования медицины серьезные болезни будут сжиматься в короткий промежуток времени непосредственно перед смертью. Ученый назвал это "сжатием заболеваемости", пишет Earth.com, передает focus.ua

Спустя 46 лет команда из Института показателей здоровья и оценки (IHME) в Сиэтле проверила эту теорию и получила совершенно противоположный результат. Ученые измерили этот разрыв в 204 странах и территориях — сравнили продолжительность жизни людей с продолжительностью их здорового состояния. Эту разницу ученые назвали "разрывом в заболеваемости".

По словам ведущего автора исследования, доктора Кристофера Мюррея, результаты исследования показали, что сегодня люди живут дольше, но есть и плохие новости — мы проводим больше лет в плохом здоровье. Анализ показал, что сегодня люди в среднем проводят 10,7 лет в плохом здоровье. Для сравнения, еще в 1990 году этот показатель составлял 8,8 лет. В 203 из 204 стран продолжительность жизни росла быстрее, чем продолжительность здоровой жизни. Простыми словами, эти дополнительные годы все чаще становятся годами болезней и инвалидности, а вовсе не хорошего здоровья. Примечательно, что наибольший разрыв наблюдается в самых богатых странах, где люди живут дольше всего. Женщины теряют больше здоровых лет, чем мужчины, почти повсюду.

Известно, с 1990 по 2023 год глобальная ожидаемая продолжительность жизни при рождении выросла с 64,6 до 73,8 лет. Ожидаемая продолжительность здоровой жизни также выросла, с 55,9 лет до 63,1 лет. Ученые утверждают, что мир получил около 9 лет жизни и примерно 7 лет здоровья, оставшиеся 2 года — ушли в разрыв. Таким образом, почти 15% средней продолжительности жизни сегодня приходится на плохое здоровье. В 1990 году этот показатель составлял менее 14%.

Еще более удивительным оказалось то, на каком этапе находятся эти нездоровые годы. Данные указывают на то, что разрыв наблюдается не только в самом конце жизни, а увеличивается в течение всей взрослой жизни. Простыми словами, пик плохого здоровья не происходит в конце жизни, по сути, люди переносят болезни и инвалидность на протяжении большей части своей трудовой и семейной жизни.

Результаты также показывают, что разница между полами велика и устойчива: в 2023 году женщины в среднем провели 12,1 года в плохом состоянии здоровья, против 9,3 лет у мужчин. Данные указывают, что в целом во всех регионах женщины жили дольше мужчин, однако они также проводили больше лет в плохом состоянии здоровья.