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focus.ua logofocus
29 Июля 2026, 22:43
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За последние 30 лет люди начали жить дольше, но не так хорошо, как хотелось бы

Новое глобальное исследование показало, что за последние несколько десятилетий средняя продолжительность жизни людей повысилась, но есть и плохие новости.

За последние 30 лет люди начали жить дольше, но не так хорошо, как хотелось бы.
За последние 30 лет люди начали жить дольше, но не так хорошо, как хотелось бы.

В 1980 году врач Джеймс Фрис сделал любопытное заявление: он утверждал, что по мере совершенствования медицины серьезные болезни будут сжиматься в короткий промежуток времени непосредственно перед смертью. Ученый назвал это "сжатием заболеваемости", пишет Earth.com, передает focus.ua

Спустя 46 лет команда из Института показателей здоровья и оценки (IHME) в Сиэтле проверила эту теорию и получила совершенно противоположный результат. Ученые измерили этот разрыв в 204 странах и территориях — сравнили продолжительность жизни людей с продолжительностью их здорового состояния. Эту разницу ученые назвали "разрывом в заболеваемости".

По словам ведущего автора исследования, доктора Кристофера Мюррея, результаты исследования показали, что сегодня люди живут дольше, но есть и плохие новости — мы проводим больше лет в плохом здоровье. Анализ показал, что сегодня люди в среднем проводят 10,7 лет в плохом здоровье. Для сравнения, еще в 1990 году этот показатель составлял 8,8 лет. В 203 из 204 стран продолжительность жизни росла быстрее, чем продолжительность здоровой жизни. Простыми словами, эти дополнительные годы все чаще становятся годами болезней и инвалидности, а вовсе не хорошего здоровья. Примечательно, что наибольший разрыв наблюдается в самых богатых странах, где люди живут дольше всего. Женщины теряют больше здоровых лет, чем мужчины, почти повсюду.

Известно, с 1990 по 2023 год глобальная ожидаемая продолжительность жизни при рождении выросла с 64,6 до 73,8 лет. Ожидаемая продолжительность здоровой жизни также выросла, с 55,9 лет до 63,1 лет. Ученые утверждают, что мир получил около 9 лет жизни и примерно 7 лет здоровья, оставшиеся 2 года — ушли в разрыв. Таким образом, почти 15% средней продолжительности жизни сегодня приходится на плохое здоровье. В 1990 году этот показатель составлял менее 14%.

Еще более удивительным оказалось то, на каком этапе находятся эти нездоровые годы. Данные указывают на то, что разрыв наблюдается не только в самом конце жизни, а увеличивается в течение всей взрослой жизни. Простыми словами, пик плохого здоровья не происходит в конце жизни, по сути, люди переносят болезни и инвалидность на протяжении большей части своей трудовой и семейной жизни.

Результаты также показывают, что разница между полами велика и устойчива: в 2023 году женщины в среднем провели 12,1 года в плохом состоянии здоровья, против 9,3 лет у мужчин. Данные указывают, что в целом во всех регионах женщины жили дольше мужчин, однако они также проводили больше лет в плохом состоянии здоровья.

Источник
focus.ua logofocus
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