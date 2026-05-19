19 Мая 2026, 21:25
3 510
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
ВОЗ рассматривает применение экспериментальных вакцин от Эболы
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассматривает применение экспериментальных вакцин от лихорадки Эбола в Конго.
«На международном уровне мы изучаем, какие вакцины или методы лечения являются перспективными и могут ли какие-либо из них быть полезны в борьбе с этой вспышкой», — сказала представитель ВОЗ в Конго Анн Ансия, передает theguardian.com
Она также выразила сомнения в том, что со вспышкой заболевания удастся справиться в течение двух месяцев.