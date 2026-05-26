Доля возобновляемой энергии в Молдове превысила 70%.

Об этом сообщило Министерство энергетики, отметив, что это одна из самых быстрых энергетических трансформаций в регионе, передает rupor.md

По данным ведомства, почти 40% от общего объема потребляемой энергии сейчас производится внутри страны за счет собственных зеленых источников. Еще 36% внутренних потребностей покрывается за счет импорта экологически чистой энергии. Для сравнения, в аналогичный период прошлого года местное производство из возобновляемых источников составляло всего 25%.

В министерстве подчеркнули, что за последние пять лет мощности возобновляемой энергетики в Молдове выросли более чем в 12 раз — с 77 МВт до более чем 1 ГВт. Рост внутреннего производства позволяет снизить зависимость от внешних поставок, укрепить безопасность граждан и обеспечить стабильность тарифов. В настоящее время профильное ведомство продолжает привлекать инвестиции в строительство солнечных и ветряных станций, а также в современные системы хранения энергии для создания более устойчивой энергосистемы.