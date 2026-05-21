theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Евровидение-2026
Арест Плахотнюка
Газовый кризис
Бельцы
Цены на топливо
Карта
Курс валют
Погода
ТВ программа
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Point.md logoPoint
21 Мая 2026, 22:33
1 198
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Учёные обнаружили, что у женщин ежегодно повышается температура тела

Температура тела женщин в возрасте от 18 до 42 лет ежегодно незначительно повышается.

Учёные обнаружили, что у женщин ежегодно повышается температура тела.
Учёные обнаружили, что у женщин ежегодно повышается температура тела.

Причины феномена пока остаются невыясненными, однако исследователи полагают, что это открытие может быть использовано для отслеживания процессов старения и выявления ранних признаков перименопаузы или нарушений здоровья, передает newscientist.com

По словам учёных, в температурном сигнале содержится значительный объём информации о состоянии организма. Показатели могут служить источником для выявления новых маркеров различных состояний и облегчить соответствующие исследования.

Специалисты проанализировали данные исследования 1990-х, в котором более 750 женщин в возрасте от 18 до 42 лет ежедневно измеряли оральную или ректальную температуру после пробуждения. Результаты показали, что в среднем температура тела была ниже в первой половине менструального цикла и выше во второй, после овуляции. Этот скачок уже используется многими приложениями для отслеживания фертильности.

При более детальном изучении данных с учётом возраста участниц на разных стадиях цикла выяснилось, что с каждым годом у женщин повышается температура тела в состоянии покоя. Участницы в возрасте 35 лет и старше были примерно на 0,05 градуса теплее, чем более молодые испытуемые, причём эта разница наблюдалась в обеих половинах цикла.

Полученные результаты согласуются с предыдущей работой той же команды, где с помощью умного кольца измерялась температура кожи пальцев. Тогда выяснилось, что у женщин от 42 до 55 лет она в среднем выше, чем у женщин от 18 до 35 лет. В исследовании принимали участие только женщины, не использовавшие гормональную контрацепцию и не имевшие гормональных заболеваний, таких как синдром поликистозных яичников. 

Гомбер-Лабеденс предполагает, что феномен, вероятно, связан с гормональными изменениями. Она отмечает, что с началом перименопаузы температура может резко повышаться, вызывая приливы жара и ночную потливость, однако связь этих процессов с теми же механизмами пока неясна.

Другие исследования показывают, что после менопаузы температура тела у женщин обычно снижается и становится сопоставимой с мужской. Гомбер-Лабеденс также высказала предположение, что более высокая температура в середине жизни может объяснять, почему некоторые женщины в этом возрасте отмечают, что стали меньше мёрзнуть. По её мнению, это может влиять на их восприятие и реакцию на температуру окружающей среды.

Умные кольца и другие носимые устройства для измерения температуры позволяют отслеживать сигналы о приближении менопаузы, оценивать скорость биологического старения или обнаруживать ранние признаки некоторых заболеваний, таких как рак яичников, считают исследователи.

Источник
Point.md logoPoint
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте