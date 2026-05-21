Учёные обнаружили, что у женщин ежегодно повышается температура тела.

Причины феномена пока остаются невыясненными, однако исследователи полагают, что это открытие может быть использовано для отслеживания процессов старения и выявления ранних признаков перименопаузы или нарушений здоровья, передает newscientist.com

По словам учёных, в температурном сигнале содержится значительный объём информации о состоянии организма. Показатели могут служить источником для выявления новых маркеров различных состояний и облегчить соответствующие исследования.

Специалисты проанализировали данные исследования 1990-х, в котором более 750 женщин в возрасте от 18 до 42 лет ежедневно измеряли оральную или ректальную температуру после пробуждения. Результаты показали, что в среднем температура тела была ниже в первой половине менструального цикла и выше во второй, после овуляции. Этот скачок уже используется многими приложениями для отслеживания фертильности.

При более детальном изучении данных с учётом возраста участниц на разных стадиях цикла выяснилось, что с каждым годом у женщин повышается температура тела в состоянии покоя. Участницы в возрасте 35 лет и старше были примерно на 0,05 градуса теплее, чем более молодые испытуемые, причём эта разница наблюдалась в обеих половинах цикла.

Полученные результаты согласуются с предыдущей работой той же команды, где с помощью умного кольца измерялась температура кожи пальцев. Тогда выяснилось, что у женщин от 42 до 55 лет она в среднем выше, чем у женщин от 18 до 35 лет. В исследовании принимали участие только женщины, не использовавшие гормональную контрацепцию и не имевшие гормональных заболеваний, таких как синдром поликистозных яичников.

Гомбер-Лабеденс предполагает, что феномен, вероятно, связан с гормональными изменениями. Она отмечает, что с началом перименопаузы температура может резко повышаться, вызывая приливы жара и ночную потливость, однако связь этих процессов с теми же механизмами пока неясна.

Другие исследования показывают, что после менопаузы температура тела у женщин обычно снижается и становится сопоставимой с мужской. Гомбер-Лабеденс также высказала предположение, что более высокая температура в середине жизни может объяснять, почему некоторые женщины в этом возрасте отмечают, что стали меньше мёрзнуть. По её мнению, это может влиять на их восприятие и реакцию на температуру окружающей среды.

Умные кольца и другие носимые устройства для измерения температуры позволяют отслеживать сигналы о приближении менопаузы, оценивать скорость биологического старения или обнаруживать ранние признаки некоторых заболеваний, таких как рак яичников, считают исследователи.