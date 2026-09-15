Ученые: Уже после 5 минут запаха кофе у людей меняется настроение и активность мозга.

Японские ученые выяснили, что даже короткий вдох аромата свежесваренного кофе способен быстро улучшить эмоциональное состояние и уменьшить уровень стресса.

У молодых участников эксперимента всего за пять минут вдыхания кофейного аромата снизились показатели тревожности, усталости и подавленности. При этом частота сердечных сокращений практически не изменилась.

Исследователи из Фармацевтического университета Шова (Япония) комплексно изучили, как человеческий организм откликается на запах кофе без его непосредственного употребления. Ранее ученые исследовали влияние кофейного аромата лишь на отдельные показатели, например на рабочую память или уровень гормона стресса кортизола, но не отслеживали психологические и физиологические изменения комплексно. Результаты научной работы опубликованы в журнале Nutrients.

Участников помещали в проветриваемую комнату без посторонних запахов, где на расстоянии полуметра от них ставили чашку свежесваренного кофе. На протяжении пяти минут добровольцы просто дышали кофейным ароматом в обычном ритме.

До и сразу после процедуры ученые измеряли их эмоциональный статус по стандартизированной психологической шкале POMS (тест для оценки уровня тревоги, усталости и депрессивности), считывали показатели мозговой активности, а также фиксировали частоту сердечных сокращений.

Результаты показали ощутимое психологическое влияние кофейного запаха. У участников существенно снизился суммарный индекс эмоционального дискомфорта: в частности, добровольцы испытали меньше напряжения, тревоги и усталости. Параллельно с изменением настроения датчики зафиксировали небольшой, но постоянный прирост индекса расслабления мозга для всех участников эксперимента (с 0,74 до 0,78 из 1). В то же время пульс и сердечный ритм добровольцев остались прежними — кофеин не попал в кровь, поэтому сердечно-сосудистая система не получила стимулирующего толчка.

Авторы статьи подчеркнули, что психологические и мозговые изменения происходят параллельно, но не обязательно вызваны единым физиологическим механизмом. Кроме того, исследование было пилотным и не включало контрольную группу (например, с запахом-пустышкой), поэтому часть расслабления могла быть связана с простым пятиминутным отдыхом в тишине. Тем не менее научная работа наглядно показала: кофейный аромат выступает самостоятельным обонятельным стимулом, способным быстро снимать психологическое напряжение.