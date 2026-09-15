theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Point.md logoPoint
15 Сентября 2026, 10:20
7 366
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Ученые: Уже после 5 минут запаха кофе у людей меняется настроение и активность мозга

Японские ученые выяснили, что даже короткий вдох аромата свежесваренного кофе способен быстро улучшить эмоциональное состояние и уменьшить уровень стресса.

Ученые: Уже после 5 минут запаха кофе у людей меняется настроение и активность мозга.
Ученые: Уже после 5 минут запаха кофе у людей меняется настроение и активность мозга.

У молодых участников эксперимента всего за пять минут вдыхания кофейного аромата снизились показатели тревожности, усталости и подавленности. При этом частота сердечных сокращений практически не изменилась.

Исследователи из Фармацевтического университета Шова (Япония) комплексно изучили, как человеческий организм откликается на запах кофе без его непосредственного употребления. Ранее ученые исследовали влияние кофейного аромата лишь на отдельные показатели, например на рабочую память или уровень гормона стресса кортизола, но не отслеживали психологические и физиологические изменения комплексно. Результаты научной работы опубликованы в журнале Nutrients.

Участников помещали в проветриваемую комнату без посторонних запахов, где на расстоянии полуметра от них ставили чашку свежесваренного кофе. На протяжении пяти минут добровольцы просто дышали кофейным ароматом в обычном ритме.

До и сразу после процедуры ученые измеряли их эмоциональный статус по стандартизированной психологической шкале POMS (тест для оценки уровня тревоги, усталости и депрессивности), считывали показатели мозговой активности, а также фиксировали частоту сердечных сокращений.

Результаты показали ощутимое психологическое влияние кофейного запаха. У участников существенно снизился суммарный индекс эмоционального дискомфорта: в частности, добровольцы испытали меньше напряжения, тревоги и усталости. Параллельно с изменением настроения датчики зафиксировали небольшой, но постоянный прирост индекса расслабления мозга для всех участников эксперимента (с 0,74 до 0,78 из 1). В то же время пульс и сердечный ритм добровольцев остались прежними — кофеин не попал в кровь, поэтому сердечно-сосудистая система не получила стимулирующего толчка.

Авторы статьи подчеркнули, что психологические и мозговые изменения происходят параллельно, но не обязательно вызваны единым физиологическим механизмом. Кроме того, исследование было пилотным и не включало контрольную группу (например, с запахом-пустышкой), поэтому часть расслабления могла быть связана с простым пятиминутным отдыхом в тишине. Тем не менее научная работа наглядно показала: кофейный аромат выступает самостоятельным обонятельным стимулом, способным быстро снимать психологическое напряжение.

Подпишитесь на новости Point.md в Google
Источник
Point.md logoPoint
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте