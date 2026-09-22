Ученые связали соцсети с ухудшением сна и самооценки здоровья у студентов.

Ученые из Университета Джорджа Мейсона (США) выяснили, что студенты, проводящие больше времени в соцсетях, хуже спят — а это, в свою очередь, сказывается на том, как они оценивают свое здоровье.

Ученые проанализировали данные 349 первокурсников в возрасте от 18 до 24 лет — участников проекта Mason: Health Starts Here, посвященного поиску факторов, влияющих на физическое и психическое здоровье студентов на протяжении учебы. Молодые люди заполняли опросники трижды — в августе 2019 года, феврале 2020 года и августе 2020 года, передает dx.doi.org

Авторы работы обнаружили любопытную закономерность, растянутую во времени. Чем активнее первокурсники пользовались соцсетями в начале учебного года, тем хуже становилось качество их сна спустя полгода. А ухудшившийся сон, в свою очередь, предсказывал более низкую самооценку здоровья еще через полгода.

По словам исследователей, это первая работа, которая показывает, что именно плохой сон может быть тем самым связующим звеном между привычкой листать ленту и тем, как человек воспринимает состояние собственного организма.

«Судя по всему, привычки студентов в отношении соцсетей, сложившиеся на раннем этапе, могут иметь последствия, выходящие далеко за рамки просто потраченного на телефон времени, — говорит ведущий автор исследования Акосуа Майну, выпускница отделения глобального и общественного здоровья. — Сон, похоже, один из способов, которым эти привычки спустя месяцы отражаются на восприятии человеком собственного здоровья».

Неожиданный поворот с ночным временем

Один результат оказался для ученых сюрпризом. Общий объем времени в соцсетях был четко связан с ухудшением сна, а вот именно ночное использование телефона — нет. Исследователи отмечают, что прежние работы на эту тему давали противоречивые результаты, и дело может быть в дополнительных факторах — например, в том, как свет экрана влияет на выработку мелатонина, гормона, который регулирует засыпание.

Работа стала частью более масштабного проекта — многолетнего исследования, в рамках которого ученые наблюдают за одними и теми же студентами все четыре года учебы в бакалавриате. Руководит проектом заслуженный профессор кафедры нутрициологии Лоуренс Ческин.

Цена бессонного скроллинга

Молодые люди проводят в соцсетях в среднем около пяти часов в день, а в исследовании Университета Джорджа Мейсона более 85% студентов ежедневно заходили в социальные сети и развлекательные платформы. При этом взрослым в этом возрасте рекомендуют спать семь-девять часов, но, как показывали более ранние работы, треть студентов недосыпает — спит меньше семи часов. А хронический недосып, как известно, со временем связан с депрессией, ожирением, болезнями сердца и диабетом.

Новое исследование добавляет к этой картине важную деталь — оно показывает, как именно сон может быть тем механизмом, который связывает привычку сидеть в телефоне с тем, как человек ощущает свое здоровье в целом.

Что делать студентам

На вопрос о том, какой вывод стоит сделать из результатов, исследователи не призывают отказываться от соцсетей вовсе.

«Соцсети — часть повседневной жизни студентов, и цель не в том, чтобы полностью от них избавиться, — объясняет Майну магистр здравоохранения по эпидемиологии, 2022 год — Но молодые люди вполне могут осознаннее подходить к делу — устанавливать лимиты по времени и создавать зоны без телефона».

Ческин добавляет: когда речь идет о соцсетях, «меньше — значит лучше», а сэкономленное время можно потратить на «живое общение со сверстниками и окружающими».