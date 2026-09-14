От пресс-конференций к TikTok: Хаждер меняет формат общения с гражданами.

Министр окружающей среды Георге Хаждер активно использует социальные сети для коммуникации с общественностью.

Вместо традиционных пресс-конференций и официальных заявлений он публикует видеоролики, снятые во время рабочих поездок, а также материалы о своей повседневной жизни, сообщает protv.md

По словам Хаждера, такой формат позволяет быстрее доносить информацию до граждан.

«Онлайн — это способ очень быстро выйти и передать сообщение практически в режиме реального времени», — заявил министр.

Во время рабочих поездок Хаждер снимает видеоматериалы непосредственно на месте. Для подготовки роликов его команда заранее составляет тексты, а во время съемок министр несколько раз повторяет отдельные фрагменты.

В одном из эпизодов съемки Хаждеру пришлось сделать несколько дублей из-за ошибок в тексте и изменения формулировок.

«Мои коллеги готовят для меня черновик. Бывают ситуации, когда у нас много дублей, бывают ситуации, когда мы делаем с первого раза», — рассказал министр.

Для съемок используются разные рабочие локации. В частности, один из видеороликов был записан во время посещения молодой плантации акации. После проверки места министр подготовил очередное видео для публикации в социальных сетях.

«Сегодня информация распространяется очень быстро, и мы обязаны успевать за этим», — отметил Хайдер.

Помимо материалов о работе министерства, на страницах Хаждера появляются видео, которые показывают его вне рабочего процесса. В частности, министр публикует ролики о своих увлечениях, включая занятия спортом и приготовление еды на гриле.

«Помимо профессиональной стороны, мы все люди, у нас есть хобби», — сказал Хаждер.