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Point.md logoPoint
3 Августа 2026, 23:00
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Ученые составили карту «укрытий» спящих раковых клеток

Ученые из Имперского колледжа Лондона создали подробную карту опухолей молочной железы и обнаружили участки, где могут скрываться неактивные раковые клетки, способные вызывать рецидив заболевания после лечения.

Ученые составили карту «укрытий» спящих раковых клеток.
Ученые составили карту «укрытий» спящих раковых клеток.

Ученые использовали данные секвенирования РНК отдельных клеток и пространственной транскриптомики — метода, который позволяет определить не только характеристики каждой клетки, но и ее расположение внутри опухоли. Это помогло выявить отдельные «ниши» — зоны с раковыми клетками в состоянии покоя, передает link.springer.com

«Такие клетки практически не делятся, поэтому могут оставаться незаметными для некоторых методов лечения, включая химиотерапию, которая в первую очередь воздействует на быстро растущие опухолевые клетки. После периода покоя они способны вновь активироваться и стать причиной роста опухоли или ее распространения», — объяснили исследователи.

Анализ показал, что спящие раковые клетки часто находились рядом с двумя типами клеток окружающей ткани: CXCL10-положительными макрофагами — клетками иммунной системы — и миофибробластами, связанными с опухолью. По мнению исследователей, эти клетки могут формировать своеобразный защитный барьер вокруг раковых клеток, помогая им избегать воздействия иммунной системы и лекарств.

«Спящие» клетки были обнаружены не только в медленно растущих опухолях, но и в агрессивных формах рака. Это указывает на то, что способность переходить в состояние покоя может быть свойством опухоли с самого начала, а не только реакцией на лечение.

Ученые отмечают, что будущие методы терапии могут потребовать одновременного воздействия на разные части опухоли: быстро делящиеся клетки, неактивные раковые клетки и окружающую их поддерживающую среду. Такой подход, по мнению авторов, может повысить эффективность лечения и снизить риск повторного развития заболевания.

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