Ученые рассказали, откуда Эль-Ниньо получает свою разрушительную силу.

Эль-Ниньо на карте. Перед вами художественная визуализация эффекта Эль-Ниньо на основе карт температурных аномалий, красная зона отражает аномальное потепление экваториальных вод Тихого океана, передает vokrugsveta.ru

Периодические колебания температуры воды в Тихом океане, называемые Эль-Ниньо, и аналогичные процессы в Северной Атлантике взаимосвязаны и усиливают друг друга, обнаружили российские ученые, статья которых опубликована в журнале Scientific Reports.

Что такое Эль-Ниньо простыми словами

Эль-Ниньо — Южное колебание (ENSO) — это климатическая система, включающая теплую фазу Эль-Ниньо и холодную фазу Ла-Нинья. Фазы ENSO возникают нерегулярно, обычно с интервалом от 2 до 7 лет, в среднем около 3–5 лет. Смена этих фаз приводит к значительным изменениям погоды, вызывая засухи, наводнения и штормы в разных регионах мира.

Явление Эль-Ниньо связано с изменением температуры поверхностных вод в экваториальной части Тихого океана и атмосферных процессов над ним. ENSO влияет на климат всей планеты, поэтому ученые внимательно следят за его развитием и используют прогнозы для предупреждения природных катастроф.

В северной части Атлантического океана также происходят изменения температуры воды, причем с той же цикличностью, что и в Тихом океане.

Предыдущие исследования показали, что океаны влияют друг на друга, причем между Эль-Ниньо и аналогичными процессами в Северной Атлантике существует взаимосвязь. Однако до сих пор было неясно, как именно эта связь работает — какой-то из океанов вносит больший вклад или же они воздействуют друг на друга в равной мере. Кроме того, оставалось неизвестным, какую роль эта связь играет в формировании характерной цикличности Эль-Ниньо.

Почему Эль-Ниньо и Ла-Нинья так называются

«Эль-Ниньо» по-испански означает «мальчик» или «младенец-мальчик», но речь изначально шла не о любом мальчике. Перуанские рыбаки в XIX веке заметили, что у берегов иногда появляется необычно теплая вода. Это часто происходило примерно в районе Рождества. Поэтому явление назвали El Niño, то есть «Младенец Иисус» (El Niño Jesús).

Позже климатологи взяли это народное название и сделали его официальным термином. А Ла-Нинья появилась уже потом. Когда стало ясно, что есть противоположная холодная фаза, для симметрии придумали название La Niña, то есть «девочка».

Как Тихий и Атлантический океаны влияют друг на друга

Исследователи из Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН и Института радиотехники и электроники имени В. А. Котельникова РАН собрали данные о температуре поверхностных вод Тихого и Атлантического океанов с 1870-го по 2022 год. Опираясь на них, ученые построили математическую модель зависимости двух океанов друг от друга по этому показателю. Исследование поддержано грантом РНФ.

Оказалось, что океаны находятся в постоянном «диалоге» — Атлантика влияет на Тихий океан, а тот, в свою очередь, влияет на Атлантику. Причем эта двусторонняя связь поддерживает и усиливает температурные колебания в обоих океанах, а в случае Эль-Ниньо является обязательным условием характерной для него цикличности в 3-5 лет.

Моделирование показало: если (теоретически) устранить связь между океанами, то без «подкрепления» со стороны Тихого температурных колебаний с периодичностью в 3–5 лет в Атлантике просто бы не было. Верно и обратное: без влияния со стороны Атлантики Эль-Ниньо стал бы значительно слабее.

В то же время, когда в модели учитывали взаимное влияние океанов друг на друга, мощность происходящих в них климатических процессов возрастала более чем вдвое. Эти данные демонстрируют ключевую роль «диалога» океанов в поддержании интенсивности климатических ритмов на планете, отметили исследователи.

«Согласно проведенному исследованию, Северная Атлантика влияет на процессы в Тихом океане, и это влияние для формирования характерной цикличности Эль-Ниньо в целом может быть не менее существенно, чем процессы внутри самого Тихого океана. Это важно учитывать при построении климатических моделей, ведь изменения температуры одного из океанов влекут за собой последствия для другого», — объяснил один из авторов исследования, профессор Дмитрий Смирнов.