Ученые раскрыли, почему глобальные потрясения мало влияют на продолжительность жизни.

Ученые из Института демографических исследований Макса Планка (Германия) Рикарда Дуэрст и Йонас Шёли выяснили, почему люди не могут точно предсказать продолжительность своей жизни.

Оказалось, что глобальные потрясения вроде войн и пандемий почти не влияют на неопределенность возраста смерти, главную роль в которой играют естественные биологические и социальные факторы, а не непредсказуемость будущего, передает demographic-research.org

В исследовании проанализированы данные о смертности мужчин в семи европейских странах (Дания, Англия, Франция и другие) с 1871 по 2019 год. Ученые сравнили две величины. Первая — естественный разброс в возрасте ухода из жизни из-за биологических и социальных причин. Вторая — ошибки демографических прогнозов, связанные с невозможностью точно предсказать будущие изменения смертности: войны, пандемии, экономические кризисы и другие потрясения.

Выяснилось, что даже при учете возможных глобальных кризисов неопределенность прогнозов составляет 10% от общей вариативности продолжительности жизни. Иными словами, на непредсказуемость будущего приходится лишь десятая часть всего разброса в том, сколько живут люди.

Исследователи отмечают, что с возрастом предсказать остаток жизни становится проще. К 40 годам значительная часть статистических рисков уже реализовалась, поэтому неопределенность будущего снижается. Исторически общая вариативность продолжительности жизни неуклонно падала более 100 лет.

Эта позитивная тенденция объясняется победой медицины над младенческой смертностью: чем больше детей благополучно доживало до взрослых лет, тем предсказуемее становилась жизнь общества в целом. Лишь в Исландии и Франции из-за малочисленности населения и исторических особенностей неопределенность прогнозов оказалась несколько выше.

Демографические процессы в XX веке многократно подвергались тяжелым социальным и экономическим потрясениям, что приводило к резким скачкам смертности. Однако исследование показывает, что даже масштабные катаклизмы не способны кардинально изменить базовую непредсказуемость человеческой жизни, которая заложена природой. Понимание этих механизмов имеет ключевое значение для государств.

Полученные данные позволяют точнее рассчитывать пенсионные системы и планировать развитие инфраструктуры здравоохранения. Ученые подчеркивают, что опираться на реальные статистические закономерности смертности гораздо эффективнее, чем пытаться предсказать гипотетические глобальные катастрофы. Таким образом, неспособность заглянуть в будущее играет минимальную роль в том, когда именно завершится жизненный путь конкретного человека.