Ученые объяснили, почему люди по-разному реагируют на вакцину.

Покраснение и боль в месте укола, температура, усталость или головная боль после вакцинации возникают далеко не у всех и могут сильно различаться по выраженности.

Исследователи из Женевского университета и Университетских клиник Женевы выяснили, что на силу такой реакции может влиять состояние иммунной системы еще до прививки, передает dx.doi.org

Большинство побочных эффектов после вакцинации легкие и проходят самостоятельно. Они возникают потому, что вакцина активирует иммунную систему. Она распознает антигены — характерные молекулы вируса, — и формирует защиту на случай будущей инфекции. При этом в организме запускается воспалительная реакция, которая и может вызывать жар, усталость или болезненность в месте инъекции.

Почему у одного человека симптомы почти незаметны, а у другого напоминают легкий грипп, до сих пор было не вполне понятно.

Все зависит от исходной готовности иммунитета

Ученые наблюдали за 51 здоровым человеком, которые получили две дозы мРНК-вакцины против COVID-19. Участников обследовали в течение недели после каждой инъекции, поскольку наиболее заметные реакции обычно появляются в первые один-два дня, особенно после второй дозы.

Исследователи обнаружили связь между выраженностью симптомов и работой врожденного противовирусного механизма, связанного с интерферонами. Это белки, которые клетки вырабатывают при обнаружении вирусной инфекции. Они предупреждают соседние клетки об угрозе и помогают подготовить их к защите.

«Это исследование позволило нам выявить важную роль противовирусной системы защиты, связанной с интерферонами, в объяснении различий между людьми в выраженности побочных эффектов. Чем активнее естественный ответ интерферонов человека еще до вакцинации, тем сильнее, вероятно, будет его реакция на прививку», — объясняет Наташа Маделон, первый автор работы.

Иммунная система у всех стартует с разной точки

До вакцинации у части участников уже наблюдалась более высокая активность генов, связанных с интерфероновым ответом. У таких людей впоследствии чаще возникали более выраженные симптомы.

Почему иммунная система изначально работает в таком режиме, пока неизвестно. Ученые предполагают, что определенную роль могут играть генетические особенности, состав микробиома или перенесенные воспалительные процессы.

«По причинам, которые мы пока не до конца понимаем, но которые могут быть связаны с генетическими факторами, определенным микробиомом или предыдущим эпизодом воспаления, у некоторых людей еще до вакцинации наблюдается более выраженный интерфероновый иммунный профиль. По-видимому, он влияет на силу реакции на прививку», — говорит Арно Дидлероран.

Вторая доза запускает дополнительную реакцию

Исследование на животных помогло обнаружить еще один возможный механизм. После первой дозы организм формирует антитела и Т-клетки, распознающие антиген вакцины. При повторной вакцинации эта уже сформированная защита может быстро активировать клетки врожденного иммунитета, в том числе моноциты — разновидность белых кровяных клеток.

Они усиливают воспаление в месте инъекции и привлекают туда другие иммунные клетки. Это может объяснять, почему после второй дозы некоторые люди чувствуют себя хуже, чем после первой.

Результаты могут помочь разработать вакцины, которые вызывают такой же эффективный иммунный ответ, но переносятся легче. Сейчас исследователи проверяют, работают ли обнаруженные механизмы и для других типов вакцин.

При этом выраженность побочных эффектов не показывает, насколько хорошо подействовала вакцина.

«В любом случае легкая реакция или даже отсутствие симптомов после вакцинации вовсе не означает, что вакцина неэффективна. Поэтому выраженность побочных эффектов сама по себе не является показателем того, насколько хорошо работает вакцина», — заключает Арно Дидлероран.