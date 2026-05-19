Ученые: Ношение жилета со льдом или холодный душ помогают сбросить вес.

Несмотря на растущую популярность купания в ледяной воде и моржевания, данных о пользе холода для здоровья накоплено до сих пор недостаточно. Тем ценнее новое исследование, которое его авторы представили на Европейском конгрессе по ожирению в Стамбуле, пишет heguardian.com

В нем приняли участие 47 взрослых с ожирением или лишним весом. Половина из них каждое утро носила жилет и пояс со льдом поверх тонкой футболки, продолжая при этом обычную жизнь (в жилет и пояс были вставлены гелевые пакеты температурой не выше 15 °C, пролежавшие всю ночь в морозилке).

В ходе эксперимента продолжительностью шесть недель те, кто истязал себя подобным образом, потеряли 0,9 кг — причем почти полностью за счет жира. Контрольная группа тем временем прибавила в среднем 0,6 кг.

«Это одно из первых исследований, изучающее долговременное воздействие холода на людей с лишним весом и ожирением. Такие жилеты можно носить дома, так что воздействие холода может стать простым и недорогим дополнением к таким методам снижения веса, как здоровое питание и физическая активность», — заметила эндокринолог Мариетта Бон из Лейденского университетского медицинского центра, ведущий автор исследования.

«Ежедневное воздействие холода активирует бурый жир, который используется как энергетические запасы для выработки тепла. Возможно, ношение охлаждающего жилета тренирует бурый жир становиться более активным, что благотворно влияет на липиды, глюкозу и воспалительные процессы в организме. А все это — профилактика сердечно-сосудистых заболеваний», — объяснила профессор Хелен Бадж из Ноттингемского университета, соавтор работы.

Сейчас исследователи изучают, могут ли другие виды регулярного воздействия холода снижать ожирение, уменьшать воспаление и предотвращать болезни сердца.

В частности, проводится эксперимент с участием 34 женщин в Нидерландах, половина из которых принимает максимально ледяной душ по 90 секунд каждое утро.

«Мы предполагаем, что холодный душ и купание в ледяной воде могут давать тот же эффект», — допустила Бадж.

Вместе с тем, прямое сравнение тут некорректно, предупредила она: «Здесь много других факторов, например холодовой шок — прыжок в озеро оказывает на организм иное воздействие».

«Ношение жилета — это гораздо более длительное воздействие, чем душ. С другой стороны, ледяной душ гораздо холоднее. Посмотрим, скажется ли это на потере веса. Надеемся, люди смогут подобрать для себя подходящий метод воздействия холода, который впишется в их повседневный распорядок», — подытожила Бон.