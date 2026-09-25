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Point.md logoPoint
25 Сентября 2026, 14:48
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Ученые назвали неожиданный способ определить скорость старения

Снимок сетчатки глаза способен показать, как быстро человек стареет на самом деле — то есть его биологический возраст, который может отличаться от паспортного.

Ученые назвали неожиданный способ определить скорость старения.
Ученые назвали неожиданный способ определить скорость старения.

Нейросеть, обученная на десятках тысяч изображений, оценивает возраст по глазу с точностью до 2,5–2,7 года, передает link.springer.com

Ученые Сеульского национального университета использовали почти 30 тысяч снимков сетчатки. На части из них (около 29,5 тысячи от 7535 человек) искусственный интеллект учился, а на другой независимой выборке его проверяли. Метод получил название «ретинальный возрастной разрыв»: если «возраст глаза» превышает реальный, это может говорить об ускоренном старении организма.

Сетчатка удобна тем, что это единственное место, где сосуды и нервную ткань можно рассмотреть напрямую, без операции. Оказалось, что «возраст глаза» чувствителен к состоянию здоровья: диабет добавлял к нему в среднем 2,52 года, катаракта — 1,86 года, возрастная макулярная дегенерация — 0,6 года, а курение — около полугода.

Ученые подчеркивают, что люди одного паспортного возраста стареют очень по-разному — на это влияют гены, образ жизни и окружение. Пока метод лучше подходит для оценки тенденций в больших группах, чем для точного прогноза для отдельного человека. Тем не менее это шаг к простому и неинвазивному способу следить за старением: обычный снимок глаза, который и так делают у окулиста, может однажды стать индикатором общего состояния организма и подсказывать, где стоит вмешаться заранее.

Биологический возраст — это оценка того, насколько «изношен» организм, в отличие от календарного, одинакового для всех родившихся в один день. Ученые давно ищут простые способы его измерять — по крови, по коже, по работе мозга. Глаз в этом смысле особенно удобен: обследование сетчатки безболезненно, занимает минуты и уже входит в рутинную проверку зрения, так что метод в перспективе легко встроить в обычную диспансеризацию.

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