Ученые нашли в куркуме вещества, способные снизить биологический возраст мозга.

Бисакурон и турмеронолы в составе экстракта куркумы (Curcuma longa) могут улучшать показатели памяти и внимания у людей с легкими когнитивными нарушениями при болезни Альцгеймера, а также менять расчетный «возраст мозга».

Такой результат получили ученые Канагавского стоматологического университета в Японии, передает frontiersin.org

В исследовании участвовали 13 человек. Они ежедневно принимали экстракт Curcuma longa — растения, из которого получают куркуму. После завершения эксперимента ученые проанализировали данные десяти участников с помощью цифровых когнитивных тестов.

У участников улучшились отдельные показатели памяти, внимания и рабочей памяти. Кроме того, снизился расчетный «возраст мозга», который определяли по результатам цифрового тестирования. Возраст мозга отражает реальное функциональное и структурное состояние центральной нервной системы в сравнении со среднестатистическими нормами для разных возрастных групп.

Этот показатель часто не совпадает с хронологическим (паспортным) возрастом. Если расчетный возраст ниже паспортного, это говорит о высокой нейропластичности и сохранности функций; если выше — о преждевременном старении органа или начальных стадиях когнитивных нарушений

При этом общий балл по стандартной шкале оценки когнитивных функций существенно не изменился. Улучшения ученые зафиксировали именно в отдельных тестах на память, внимание и рабочую память.

Исследователи считают, что полученные результаты указывают на потенциальный эффект содержащих бисакурон и турмеронолы компонентов экстракта Curcuma longa на когнитивные функции. Однако выборка была небольшой, а итоговый анализ включал только 10 человек, поэтому результаты требуют подтверждения в более крупных исследованиях.