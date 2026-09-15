Ученые научились предсказывать рискованные решения человека за полсекунды.

Американские нейробиологи из Калифорнийского университета в Сан-Франциско и Калифорнийского университета в Беркли научились предсказывать решения человека за полсекунды до их совершения.

Исследование выявило два участка мозга, которые работают как переключатель при выборе между осторожностью и риском, передает nature.com

Чтобы изучить работу мозга в реальном времени, ученые под руководством нейрохирурга Клары Старкуэзер создали видеоигру. Участникам предстояло пройти лабиринт с сокровищами и бомбами. В эксперименте участвовали шестеро пациентов с вживленными электродами для лечения эпилепсии. Ученые наблюдали за орбитофронтальной корой — областью, расположенной сразу за глазами. Выяснилось, что две соседние зоны генерируют противоположные сигналы: одна подталкивает к риску, а другая требует осторожности. При простом выборе сигнал победителя возникал мгновенно, а при сложном — колебался до тех пор, пока не побеждала одна из сторон.

Анализируя паттерны активности, ученые могли определить решение пациента до того, как он делал выбор. Компьютерная модель показала, что этот процесс напоминает перетягивание каната. Как отметил профессор психологии и нейронауки Калифорнийского университета Роберт Найт, вместо постепенного накопления информации мозг работает как переключатель, колеблющийся между двумя крайностями до окончательного вердикта.

В прошлом для изучения принятия решений применяли функциональную магнитно-резонансную томографию (фМРТ), но изображения искажались, а участники часто засыпали от скуки из-за продолжительности томографии. Новое открытие поможет в лечении психических расстройств (например, люди с зависимостями испытывают нездоровую тягу к риску). Измеримые биомаркеры позволят врачам точечно воздействовать на поврежденные нейронные связи и разрабатывать персонализированные схемы лечения.