Ученые нашли связь между разрушением экосистем и вспышками инфекций.

Фрагментация экосистем и изменение режима осадков связаны с повышенным риском распространения некоторых инфекций от животных к людям, показало новое исследование.

Ученые из Университетского колледжа Лондона, Университета Флориды проанализировали 58 318 вспышек 32 заболеваний в 169 странах, передает dx.doi.org

Исследователи изучали зоонозы, которые передаются человеку непосредственно от животных, включая коронавирусные инфекции, Эболу и обезьянью оспу, а также болезни, переносимые комарами, клещами и блохами, например денге, болезнь Лайма и малярию.

Где риск оказался выше

В целом вспышки чаще происходили там, где люди и домашний скот жили рядом с фрагментированными лесными территориями. Речь идет о местах, где единый лес оказался разделен дорогами, фермами и поселениями на множество небольших участков.

В таких условиях меняется состав животных. Некоторые виды, хорошо приспособленные к жизни рядом с человеком, могут быть переносчиками инфекций, а вероятность контакта между ними и людьми увеличивается.

Особенно четкая связь обнаружилась для заболеваний, которые распространяют переносчики. Фрагментация экосистем, а также территории с длительным сокращением количества осадков на фоне изменения климата были связаны с повышенным риском вспышек денге и вируса Зика.

Универсальной причины не нашли

Для инфекций, которые передаются от животных человеку напрямую, картина оказалась намного сложнее. Дефорестация, потепление климата и интенсификация сельского хозяйства по-разному влияли на разные заболевания. Единого набора природных факторов, который позволял бы надежно предсказать место следующей вспышки, ученые не обнаружили.

Поэтому авторы говорят о необходимости учитывать конкретные заболевания и регионы отдельно, а не искать одну универсальную причину роста инфекционных угроз.

«Наши результаты показывают, что не существует единой экологической формулы, которая могла бы предсказать, где возникнут вспышки новых инфекционных заболеваний. Передача инфекций от животных к людям широко распространена в измененных человеком местообитаниях по всему миру, но конкретные виды человеческой деятельности, способствующие вспышкам, различаются в зависимости от заболевания», — сказал ведущий автор исследования доктор Рори Гибб из Лаборатории людей и природы UCL.

Больницы влияют на карту вспышек

Исследование выявило еще одну важную закономерность. Чем дальше люди находились от медицинской помощи, тем реже вспышки фиксировали официально. Вероятность зарегистрировать вспышку снижалась в среднем на 32% с каждым дополнительным часом пути до ближайшего медицинского учреждения.

Это означает, что регионы, которые выглядят как «горячие точки» инфекционных заболеваний, не обязательно являются местами с наибольшим числом заражений. В них может просто лучше работать система наблюдения и диагностики.

«Это означает, что улучшение доступа людей к медицинской помощи и укрепление систем мониторинга заболеваний имеют критическое значение. Они помогут вовремя обнаруживать вспышки любых инфекций и останавливать их до того, как они перерастут в эпидемии или пандемии», — отметил Гибб.

Соавтор работы профессор Сэди Райан из Университета Флориды подчеркнула, что вспышки возникают под воздействием множества факторов.

«Вспышки инфекций, передающихся от животных, имеют множество причин и формируются всей социально-экологической системой. Это подчеркивает необходимость комплексного подхода One Health к наблюдению и вмешательству — единой стратегии профилактики не существует».

Авторы предлагают одновременно улучшать системы здравоохранения и глобальный мониторинг заболеваний, а также учитывать состояние экосистем при профилактике инфекционных угроз.