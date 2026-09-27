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Point.md logoPoint
27 Сентября 2026, 22:00
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Ученые нашли способ обратить вспять влияние гена болезни Альцгеймера

Последствия воздействия генетического фактора риска болезни Альцгеймера APOE4 на кровеносные сосуды мозга могут быть обратимыми.

Ученые нашли способ обратить вспять влияние гена болезни Альцгеймера.
Ученые нашли способ обратить вспять влияние гена болезни Альцгеймера.

К такому выводу пришли исследователи Медицинской школы Икана при больнице Маунт-Синай в Нью-Йорке, передает cell.com

Ученые выяснили, как APOE4 может повреждать мелкие кровеносные сосуды мозга. Этот вариант гена связан с повышенным риском болезни Альцгеймера, однако механизм его воздействия на сосудистую систему долгое время оставался неясным.

Исследователи обнаружили, что APOE4 влияет на перициты — клетки, которые окружают мелкие сосуды и помогают поддерживать их нормальную работу. Под воздействием генетического фактора эти клетки меняют свои свойства и начинают формировать своего рода рубцовую ткань. В результате стенки сосудов утолщаются, а их нормальная работа нарушается.

Одновременно усиливается накопление амилоида — аномального белка, скопления которого характерны для болезни Альцгеймера. Изменения сосудов могут также ухудшать кровоснабжение мозга и способствовать дальнейшему повреждению нервной ткани.

В экспериментах на мышах ученые обнаружили, что блокирование белка TGF-бета, участвующего в регуляции восстановления и активности клеток, защищало перициты от патологических изменений. Более того, такое воздействие позволило обратить вспять сосудистую дегенерацию, связанную с APOE4.

«Повреждение сосудов при болезни Альцгеймера может быть не только следствием уже развившегося заболевания, но и активным процессом, связанным с действием APOE4. Результаты указывают на потенциально обратимый характер этих изменений и могут помочь в поиске новых способов защиты сосудов мозга и ограничения накопления амилоида», — объяснили ученые.

При этом результаты получены в экспериментальных моделях. Чтобы понять, можно ли использовать этот подход для лечения людей, необходимы дальнейшие исследования.

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