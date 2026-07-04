Ученые: На Солнце произошло девять сильных вспышек

С 03:00 мск 4 июля на Солнце зафиксированы вспышки предпоследнего класса М - от М1.1 до M4.1 и продолжительностью от 15 минут до 36 минут.

Ученые: На Солнце произошло девять сильных вспышек.