4 Июля 2026, 18:30
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Ученые: На Солнце произошло девять сильных вспышек
С 03:00 мск 4 июля на Солнце зафиксированы вспышки предпоследнего класса М - от М1.1 до M4.1 и продолжительностью от 15 минут до 36 минут.
Девять сильных вспышек на Солнце произошли 4 июля. Об этом сообщили в Институте прикладной геофизики (ИПГ), передает gazeta.ru
«04 июля в 14.12 в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4479 (N14W75) зарегистрирована вспышка M3.2 продолжительностью 24 минуты», — сообщили в институте.
Согласно данным ИПГ, мощность магнитной бури за последние 24 часа поднималась до уровня G3.