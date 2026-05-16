16 Мая 2026, 17:45
4 652
Ученые: Мужчины и женщины действительно слышат по-разному

Исследователи выяснили, как именно гормональные качели и менструальный цикл незаметно управляют нашим слухом.

Новое исследование доказывает: между полами существуют фундаментальные различия в восприятии информации, в том числе звуковой. На проходящем 11–15 мая 190-м заседании Акустического общества Америки исследовательница Ангелина Билоконь из Мэрилендского университета (США) представила работу, которая меняет взгляд на физиологию слуха и методы его лечения.

Слуховая система под влиянием гормонов

Слуховой аппарат человека — это сверхточная и чувствительная система. Как показывает работа Билоконь, на поведение клеток головного мозга в зонах, отвечающих за обработку звука, прямое влияние оказывают гормоны. Любые колебания уровней гормонов в организме неизбежно вызывают изменения в структурах, поддерживающих слуховую функцию.

Это приводит к совершенно разной динамике возрастных изменений у мужчин и женщин. Стандартные тесты фиксируют:

  • У мужчин слух начинает ухудшаться раньше, но этот процесс идет плавно и постепенно на протяжении всей жизни.
  • У женщин слуховая чувствительность демонстрирует регулярные ежемесячные колебания, жестко привязанные к менструальному циклу.
  • В период менопаузы у женщин происходит резкое, скачкообразное падение качества слухового восприятия.

Новый подход к анализу данных

Переосмыслив массив уже существующих аудиологических данных, Билоконь сместила фокус внимания. Ее группа оценивала не просто статическую остроту слуха в конкретный момент времени, а то, как слуховые процессы непрерывно взаимодействуют с другими важными биологическими событиями в организме. Изменения слуха нельзя рассматривать в отрыве от общего здоровья человека и его эндокринной системы.

Проблема выходит далеко за рамки способности улавливать тихие звуки — гормоны влияют на сложные поведенческие аспекты слухового восприятия.

В конечном итоге признание реальных биологических различий между мужчинами и женщинами позволит уйти от усредненных стандартов лечения. Это откроет дорогу к по-настоящему персонализированной терапии и точной диагностике нарушений слуха. Причем такой подход улучшит качество медицинской помощи для всех пациентов, независимо от пола.

Источник
