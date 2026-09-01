Ученые: Кофе ухудшает качество сна, даже если не мешает засыпанию.

Кофе способен ухудшать качество сна, даже если человек нормально засыпает и проводит в постели положенные восемь часов.

Кофеин снижает долю глубокого, восстанавливающего сна, незаметно делая ночной отдых менее полноценным. Работа опубликована в журнале Nutrients.

Ученые Вроцлавского медицинского университета с помощью электроэнцефалографии (ЭЭГ) следили за электрической активностью мозга во время сна. Как пояснила профессор Курпас, ЭЭГ позволяет увидеть не только то, спит ли человек, но и то, как именно спит его мозг — насколько глубоки и восстановительны фазы сна.

Оказалось, что кофеин сдвигает мозговую активность в сторону более «бодрого» состояния и уменьшает долю медленноволнового сна — той самой глубокой фазы, во время которой мозг и тело восстанавливаются лучше всего. При этом внешне сон может выглядеть нормальным: человек засыпает без труда и спит всю ночь, но качество отдыха снижается.

Чувствительность к кофеину сильно различается у разных людей и зависит от генетики, обмена веществ, возраста и уровня стресса. Из-за этого у части людей даже утренняя чашка кофе способна сказаться на ночном восстановлении. Авторы советуют тем, кто плохо высыпается, обратить внимание не только на то, во сколько они ложатся, но и на количество и время употребления кофеина в течение дня — возможно, дело именно в нем, а не в недостатке часов сна.

Глубокий, медленноволновой сон особенно важен для памяти, восстановления тканей и работы иммунитета, поэтому его нехватка сказывается на самочувствии, даже если по времени человек спал достаточно. Кофеин же выводится из организма медленно: у некоторых людей половина дозы сохраняется в крови и через шесть часов. Поэтому специалисты советуют тем, кто плохо высыпается, не пить кофе во второй половине дня.