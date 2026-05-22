Ученые изучили изменения при недельном голодании и пришли к неожиданным результатам
Организм запускает глубокий режим восстановления и омоложения.
Голодание в течение нескольких дней запускает в организме куда более глубокие изменения, чем просто сжигание жира. Исследование, опубликованное в Nature Metabolism в 2024 году и получившее волну внимания только сейчас, дает детальную картину того, что происходит с человеческим телом при длительном голодании.
Ученые из Лондонского университета королевы Марии и Норвежской школы спортивных наук наблюдали за 12 здоровыми добровольцами, которые на протяжении семи дней употребляли только воду. Ежедневно у участников брали кровь и отслеживали около 3 000 белков — по их изменениям можно судить о том, что происходит в органах и тканях по всему телу.
Первое и основное — потеря веса. Участники потеряли в среднем 5,7 кг — преимущественно жир и частично мышечную массу. Причем после восстановления нормального питания, мышцы достаточно быстро вернулись, а вот жира не было. Вероятно, со временем баланс бы восстановился полностью, но краткосрочно — мышцы возвращаются, жир нет.
Но самые удивительные изменения не в этом.Масштабные изменения в белковой активности начались не сразу, а именно после трех дней без еды. Более трети из отслеживаемых белков изменили свою активность значительно, причем реакция у всех добровольцев оказалась поразительно схожей — организм, судя по всему, следует единой биологической программе.
Изменения серьезные: белки в нашем организме начинают вести себя по-другому, сильно снижается количество воспалений (организм будто восстанавливается и успокаивается). Возможно, это объясняет, почему лечение с помощью голода, которое практиковалось в древние времена, было эффективным. Оно действительно работает.
Особенно неожиданными оказались изменения в белках внеклеточного матрикса — это каркас, который буквально удерживает клетки вместе, в том числе в мозге. Что именно это означает для неврологического здоровья, ученые пока не знают: это скорее направление для будущих исследований, чем готовый вывод.
Звучит так, будто несколько дней без пищи — отличная возможность омолодиться и вылечиться от всех болезней, но это не так. Ученые прямо проговаривают: не нужно голодать. Отказ от пищи очень опасен. Особенно для людей с диабетом, болезнями ЖКТ или сердечно-сосудистой системы.
Подобные эксперименты могут закончиться очень плачевно, так что устраивать себе голодовки без участия врачей, которые будут отслеживать состояние в режиме реального времени, очень глупая и опасная затея. Лучше лечиться более традиционными способами.