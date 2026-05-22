Ученые изучили изменения при недельном голодании и пришли к неожиданным результатам.

Изменения серьезные: белки в нашем организме начинают вести себя по-другому, сильно снижается количество воспалений (организм будто восстанавливается и успокаивается). Возможно, это объясняет, почему лечение с помощью голода, которое практиковалось в древние времена, было эффективным. Оно действительно работает.

Особенно неожиданными оказались изменения в белках внеклеточного матрикса — это каркас, который буквально удерживает клетки вместе, в том числе в мозге. Что именно это означает для неврологического здоровья, ученые пока не знают: это скорее направление для будущих исследований, чем готовый вывод.

Звучит так, будто несколько дней без пищи — отличная возможность омолодиться и вылечиться от всех болезней, но это не так. Ученые прямо проговаривают: не нужно голодать. Отказ от пищи очень опасен. Особенно для людей с диабетом, болезнями ЖКТ или сердечно-сосудистой системы.

Подобные эксперименты могут закончиться очень плачевно, так что устраивать себе голодовки без участия врачей, которые будут отслеживать состояние в режиме реального времени, очень глупая и опасная затея. Лучше лечиться более традиционными способами.