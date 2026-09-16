Ученые: Интерес к психологии растет из-за ее пользы в эпоху ИИ.

Психология стала одним из самых востребованных направлений для обучения в британских университетах: в январе 2026 года число заявок на соответствующие программы выросло на 4,9% по сравнению с прошлым годом.

Популярность специальности связана не только с интересом к психическому здоровью: выпускники получают навыки анализа данных, критического мышления и коммуникации, которые востребованы в самых разных профессиях, передает theguardian.com

Для выпускников психология становится способом совместить изучение человека с другими научными дисциплинами. Джеймс Эйндж из британского Университета Сент-Эндрюс отметил, что предмет находится «на пересечении науки и гуманитарных дисциплин». Студенты могут одновременно изучать человеческие эмоции, нейронауку и даже компьютерное моделирование поведения, которые пригодятся независимо от выбранной профессии.

Интерес к специальности поддерживает и ее связь с актуальными проблемами. Джесс Ломас, отвечающая за набор студентов на психологические программы в Университете Шеффилда, рассказала, что абитуриентов привлекают темы, с которыми они сталкиваются в повседневной жизни: развитие искусственного интеллекта, использование смартфонов и психическое здоровье. Психология дает им инструменты для изучения собственного образа жизни и позволяет работать в сферах, связанных с помощью людям.

При этом диплом не ограничивает выпускника одной профессией. После обучения они работают в здравоохранении, преподавании, а также в маркетинге, государственном управлении и корпоративном секторе.