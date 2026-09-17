Ученые доказали, что ДНК детей ярче реагирует на эмоциональное пренебрежение.

Британские исследователи выяснили, что генетический риск развития посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) зависит от типа пережитой травмы.

Масштабный анализ данных более 144 тысяч человек показал, что сильнее всего ДНК реагирует на эмоциональное пренебрежение в детстве, передает tandfonline.com

Команда проанализировала данные 144 702 человек из Биобанка Великобритании и других национальных реестров. Испытуемые прошли оценку на наличие ПТСР и сообщили о 11 видах травм: пяти детских (эмоциональное или физическое насилие, пренебрежение) и шести взрослых (от серьезных аварий до военных действий). Оказалось, что детские психологические травмы связаны с симптомами ПТСР сильнее и имеют более выраженное взаимодействие с ДНК, чем пережитые во взрослом возрасте. При этом генетика чаще влияет на развитие расстройства после эмоционального пренебрежения, чем после физического насилия.

«Детство — критически важное время, когда происходят масштабные изменения в созревании мозга и формировании личности. Разрушение этого процесса имеет долгосрочные последствия, что помогает объяснить прочную связь между генетическим риском, детской травмой и ПТСР», — отметил соавтор исследования Джонатан Колман.

Ученые установили, что конкретные гены по-разному реагируют на стрессовые факторы. Ген FAM120A, отвечающий за обработку страха в мозге, наиболее активно взаимодействовал именно с детским эмоциональным пренебрежением. Мутации в других генах, контролирующих очистку старых клеточных белков, нейронную коммуникацию и доставку белков к ДНК, реагировали на широкий спектр тяжелых событий. Внезапным исключением стал ген SGCD, влияющий на мышечные функции, — его роль в развитии психических расстройств пока остается загадкой. «Биология ПТСР базируется на том, как развивается мозг, общаются его клетки и как тело реагирует на стресс», — поделился ведущий автор исследования Джейкоб Книспел.

В будущем анализ ДНК позволит врачам выявлять людей, наиболее уязвимых к тяжелым психологическим потрясениям, и обеспечивать им поддержку до того, как расстройство разрушит их жизнь.