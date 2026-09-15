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realitatea.md logorealitatea
15 Сентября 2026, 14:10
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ДНК женщин, чьи останки нашли в озере Данчен, не совпала с базами Молдовы и Украины

Полиция привлекла к поиску личностей жертв, чьи останки обнаружили в озере в Данченах Яловенского района, европейские страны. Об этом заявил глава Генерального инспектората полиции Виорел Чернэуцану.

ДНК женщин, чьи останки нашли в озере Данчен, не совпала с базами Молдовы и Украины.
ДНК женщин, чьи останки нашли в озере Данчен, не совпала с базами Молдовы и Украины.

По его словам, следователи установили примерный возраст погибших — около 25 и 65 лет, а также степень их родства. Однако установить личности жертв пока не удалось, пишет realitatea.md

ДНК-анализы не дали совпадений ни с базой данных Республики Молдова, ни с базой данных Украины.

«Мы понимаем, что база данных ДНК Республики Молдова еще молодая, но если говорить о базе данных Украины, она больше, и, к сожалению, и там их не смогли идентифицировать на основании ДНК», — сказал Чернэуцану.

Следователи также проверили медицинские учреждения Молдовы, пытаясь выяснить, проходил ли кто-либо из погибших лечение в связи с определенной патологией. По словам главы ГИП, найти такую информацию не удалось. Коллеги из Украины также не предоставили положительного ответа.

Сейчас полиция обратилась за помощью к европейским странам. Правоохранители хотят выяснить, проходил ли кто-либо из двух людей медицинское вмешательство в другой стране, что могло бы помочь установить их личности.

Чернэуцану также сообщил, что полиция обсуждала со средствами массовой информации возможность привлечь общественность к поиску информации, которая могла бы помочь в идентификации жертв.

Напомним, 12 июля в полицию обратился рыбак, заметивший в воде озера фрагменты человеческого тела. На место происшествия были срочно направлены эксперты Центра техническо-криминалистических экспертиз, судебный медик и сотрудники следственно-оперативной группы.

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Источник
realitatea.md logorealitatea
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