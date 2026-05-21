Спящий гигант просыпается: ученые фиксируют тревожные изменения на вулкане Тафтан.

Этот массивный стратовулкан высотой почти 3940 метров расположен в районе Макран на границе Ирана и Пакистана и является частью тектонической вулканической дуги, передает unian.net со ссылкой на futura-sciences.com

Как сообщается, исторически Тафтан проявлял себя крайне редко. За последние столетия фиксировались лишь слабые выбросы газа в начале XX века и возможные, но не подтвержденные признаки активности в 1990-х годах. Последнее крупное извержение, по оценкам ученых, произошло около 700 тысяч лет назад.

Ситуация изменилась после анализа спутниковых данных за 2023–2024 годы. Исследователи обнаружили, что вершина вулкана поднялась примерно на 9 сантиметров. Такое "вздутие" поверхности обычно указывает на накопление магмы и газов под землей.

По мнению специалистов, причиной может быть постепенное движение горячего пара на глубине около 460–630 метров. При этом не зафиксировано ни землетрясений, ни других внешних факторов, которые могли бы объяснить изменения.

Хотя признаков немедленного извержения нет, ученые считают ситуацию поводом для усиленного наблюдения. Они рекомендуют расширить систему мониторинга, обновить карты вулканической опасности и пересмотреть риски для региона Макран.

Тафтан пока не представляет угрозы, однако его "пробуждение" заставило специалистов внимательнее изучить этот древний вулкан и возможные процессы, происходящие под его поверхностью.