Регулярные слишком реалистичные сновидения расшатывают психику.

Эти яркие переживания остаются в моей голове, высасывают силы и вызывают постоянную усталость», — жалуется 38-летняя француженка, которой такие сны снятся постоянно.

Ее опыт описан в числе четырех клинических случаев, послуживших основой исследования в журнале L'Encéphale.

Его авторы считают необходимым признать «эпические сновидения», как они это называют, отдельным расстройством сна — гиперониризмом, и предлагают диагностические критерии для определения этого состояния.

Во время обследования мадам Р. рассказала, что видит необычайно яркие сны с детства, но после рождения второго ребенка ситуация ухудшилась. 74-летний месье В. сообщил, в свою очередь, что его насыщенные, живые сны «порой неотличимы от реальности». Уже четыре года такие неотличимые от реальности сны мучают 58-летнего месье Д. — он видит их не реже двух раз в неделю. Мадам В., 40 лет, вообще не помнит времени, когда бы этого не было. «Такое чувство, что мой мозг никогда не отдыхает по ночам», — посетовала она.

Сновидения возможны на любой из четырех стадий сна, но яркий, сюжетный характер описанных переживаний говорит о том, что они, скорее всего, приходятся на фазу быстрого сна (REM-фазу), объясняет профессор Пьер Жоффруа из Парижского городского университета, ведущий автор исследования.

Напрашивается предположение, что слишком реалистичные сновидения непропорционально увеличивают продолжительность REM-фазы. Но полисомнография (ночное исследование, измеряющее мозговые волны и движения глаз) троих из четырех героев статьи показала, что длительность быстрого сна у них обычная или даже чуть короче средней.

Вопрос восприятия

В целом данные полисомнографии, по словам Жоффруа, были «весьма заурядными». Зато наблюдались признаки более высокой плотности REM (более частые и интенсивные быстрые движения глаз) и большей ее фрагментации (микропробуждения, которые разбивают непрерывный период быстрого сна). Частые микропробуждения могут усиливать запоминание снов и создавать ощущение, что человек грезит всю ночь напролет, говорит психиатр. Исследования подтверждают: когда дело касается сна, наше восприятие играет огромную роль.

Кроме того, если мозг человека постоянно кодирует сновидения как нечто предельно яркое и захватывающее, он может просыпаться без ощущения отдыха, даже когда объективные показатели сна выглядят нормально, отмечает нейропсихиатр Ивана Розенцвейг из Королевского колледжа Лондона.

«Иными словами, вопрос здесь, возможно, не в том, действительно ли пациент видел сны каждую секунду ночи, а в том, почему спящий мозг перестал воспринимать их забываемыми и отделяемыми от бодрствования», — подчеркивает она.

Исследователи убедились, что «эпические сновидения» нельзя отнести к одному из симптомов плохого психического здоровья, которое само по себе нарушает сон. Все четверо прошли психиатрическое обследование, и у троих обнаружились признаки депрессии или тревоги. Однако лечение этих состояний не избавило их от мучительных снов.

По мнению Жоффруа, это как раз подтверждает, что гиперониризм — самостоятельное расстройство. Более того, из-за того, что этот феномен обычно смешивают с другими нарушениями сна, зачастую его могут просто не замечать, добавляет ученый.

Что дальше

По словам Розенцвейг, эта работа «привлекает серьезное клиническое внимание к явлению, которое многие сомнологи узнают, но которое в наших текущих диагностических рубриках описано довольно скудно». Тем не менее, прежде чем «эпические сновидения» можно будет признать отдельным расстройством сна, необходимы более масштабные исследования с участием большего числа добровольцев, убеждена исследовательница.

Данных пока недостаточно, согласна невролог Франческа Сиклари из Нидерландского института нейронаук. «Одна из важных задач для специалистов — понять: отражает ли чрезмерное сновидение единый механизм и синдром, или же это просто одно из проявлений, которое может встречаться при самых разных расстройствах сна или психических нарушениях», — полагает она.

Будущие исследования могли бы также выяснить, почему те, кто видит «эпичные сновидения», с трудом отличают их от реальности, говорит Розенцвейг, которая уже изучала эту тему с коллегами. «В этом смысле “эпические сновидения” — не просто необычная жалоба на сон, но, возможно, окно в фундаментальную проблему нейронауки: как мозг решает, что реально, а что нет», — заключила она.