theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Евровидение-2026
Арест Плахотнюка
Газовый кризис
Бельцы
Цены на топливо
Карта
Курс валют
Погода
ТВ программа
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Point.md logoPoint
20 Мая 2026, 08:12
4 321
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Психологи выяснили почему, мелкие расходы вызывают тревогу

Новое исследование показало, что финансовый стресс — это не постоянное тяжелое состояние, а довольно переменчивая вещь.

Психологи выяснили почему, мелкие расходы вызывают тревогу.
Психологи выяснили почему, мелкие расходы вызывают тревогу.

Даже небольшие колебания доходов и расходов могут заметно влиять на уровень стресса человека как дома, так и на работе, передает dx.doi.org

Группа ученых под руководством доктора Иэна Хьюза из Техасского университета A&M в течение девяти недель отслеживала состояние 324 работников. В итоге было собрано почти 3 000 еженедельных отчетов. Участники регулярно рассказывали о своих доходах, расходах, долгах и уровне стресса.

Что на самом деле вызывает стресс

Результаты опровергли распространенное мнение, что финансовый стресс — это в первую очередь проблема тех, у кого хронически не хватает денег. Оказалось, что уровень стресса сильно колеблется в течение месяца и даже одной недели.

«Финансовый стресс переживает взлёты и падения в течение месяца или даже недели, — говорит Иэн Хьюз. — Похоже, что финансовый стресс — это нечто переменчивое, по крайней мере, в некоторой степени».

Самое интересное открытие: небольшое увеличение еженедельного дохода или сокращение трат дает быстрое и заметное облегчение. Иногда такой эффект оказывается сильнее, чем от крупной премии или неожиданного большого поступления денежных средств.

Мелкие траты бьют сильнее

Исследование также показало, что люди сильнее переживают именно из-за небольших, но незапланированных расходов — например, похода в кафе с друзьями, импульсивных покупок или мелкого шопинга. При этом крупные, но необходимые траты (ремонт автомобиля, лечение или оплата коммунальных услуг) воспринимаются гораздо спокойнее.

Хьюз объясняет это «когнитивным принятием»: когда трата кажется оправданной и необходимой, мозг легче с ней мирится. А вот когда деньги уходят «просто так» или из-за неудачных решений — возникает сильное чувство вины и стресса.

Как это можно использовать в жизни

Авторы подчеркивают: финансовый стресс во многом зависит не от общего уровня дохода, а от того, насколько стабильны финансы человека из недели в неделю и как он ими управляет.

«Простое получение привычной вам зарплаты не влияет на уровень стресса; влияет то, как вы распоряжаетесь этими деньгами», — отметил Хьюз.

Это открытие важно не только для отдельных людей, но и для компаний. Финансовый стресс сотрудников напрямую влияет на их вовлеченность в работу, отношения с коллегами, продуктивность и общее самочувствие. Работодатели могут помочь, вводя более гибкие системы премий, программы поддержки при долгах или простые инструменты финансового планирования.

Исследование еще раз подтверждает простую, но важную мысль: небольшие, но регулярные изменения в финансовых привычках могут дать гораздо больший эффект, чем редкие крупные поступления. Управление повседневными финансами оказывается мощным инструментом для снижения стресса.

Источник
Point.md logoPoint
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте