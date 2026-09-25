Психологи опровергли, что эмоциональный интеллект женщин выше мужского.

Эмоциональный интеллект (ЭИ) глубоко изучается с начала 1990-х, и за это время укоренился устойчивый стереотип, что у женщин он более развит. Метаанализ ставит под сомнение эти представления.

В него вошли 1 279 исследований, охвативших 609 278 участников из 76 стран, с общей продолжительностью наблюдений три десятилетия, передает psycnet.apa.org

Как оказалось, женщины и девочки в среднем набирают больше баллов в распознавании и понимании эмоций. Общее гендерное различие в регуляции эмоций меньше — когда она направлена на себя, мужчины и мальчики набирают немного больше. Кроме того, выводы о влиянии пола на ЭИ сильно зависят от того, как его измеряют — среднее преимущество женщин выше в тестах на производительность, чем в субъективных оценках, большинство из которых — самоотчеты.

«В тестах на производительность преимущество женщин в общем эмоциональном интеллекте существенно больше, в самоотчетах оно почти исчезает. Самовосприятие и продемонстрированная способность — вовсе не одно и то же. Разница между результатом и восприятием оказалась внушительной. Мужчины могут переоценивать свои эмоциональные способности, женщины — недооценивать, или может быть и то и другое одновременно», — пояснил профессор Йохен Менгес из Цюрихского университета, один из авторов обзора.

Картина сложнее, чем кажется

Один из основных выводов исследования: эмоциональный интеллект не следует рассматривать как единое, общее качество. Широко определяемый как «распознавание и использование собственных эмоциональных состояний и состояний других людей для решения проблем и регуляции поведения», эмоциональный интеллект можно разделить на отдельные способности, связанные с распознаванием, пониманием и регуляцией ЭИ — как у себя, так и у других.

«Расхожие представления об эмоциональных способностях женщин и мужчин слишком упрощены. Мы показали более сложную картину, в которой гендерные различия варьируются в зависимости от рассматриваемой эмоциональной способности и контекста, в котором она измеряется», — сказала психолог менеджмента Мэри Хаусфельд из Лимерикского университета, руководившая работой.

«Женщины демонстрируют преимущество в распознавании и понимании эмоций, а также в регуляции чужих эмоций. Но что касается самофокусированной регуляции эмоций — здесь выше баллы у мужчин и мальчиков. Это различие важно, потому что ожидание, что ты будешь эмоционально поддерживать других, — не то же самое, что лучшее умение управлять собственными эмоциями», — подчеркнул Менгес.

Поскольку метаисследование охватило работы почти за 30 лет, авторы проследили динамику — и заметили постепенное стирание гендерных различий в общем эмоциональном интеллекте.

«Гендерные различия в общем эмоциональном интеллекте меньше в более свежих данных, и это снижение особенно резко выражено в детских выборках, — уточнил исследователь. — Эта тенденция согласуется с изменением социализации и гендерных норм, но не указывает четко причину. Возраст, поколение и исторический период в этих данных неразделимы, и биологические объяснения нельзя исключать».

Зачем это нужно

Корректный, лишенный давления стереотипов подход к оценке ЭИ важен прежде всего в трудовых и деловых отношениях. В одном из вошедших в анализ исследовании прямо указано, что высокий ЭИ «связан со многими преимуществами на работе, такими как повышение производительности труда или улучшение адаптации к стрессу, и особенно значим для межличностных отношений через улучшение коммуникации, результатов переговоров или конструктивное управление конфликтами».

Таким образом, наибольшую ценность полученные результаты представляют для организаций и руководителей. Хотя наблюдаемые гендерные различия в основном невелики, и небольшие расхождения могут накапливаться со временем через повседневные организационные решения и социальные взаимодействия, «порождая существенные разрывы в таких решениях, как повышения или представленность в руководстве», предупреждают авторы.

«Организациям не следует воспринимать эмоциональный интеллект как женскую черту — правильнее относиться к нему как к набору навыков. Там, где существуют валидированные тесты на производительность, используйте их, а не полагайтесь только на самоотчеты. Развивайте эти способности у всех и не позволяйте эмоциональной работе, направленной на других, тихо становиться женской обязанностью», — посоветовал профессор.