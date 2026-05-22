Ozempic и другие препараты для похудения помогают в лечении онкобольных.

Препараты класса GLP-1 могут положительно влиять на результаты лечения пациентов с раком, сообщает The Independent, передает unian.net

Хотя препараты GLP-1, в частности Ozempic и Wegovy, наиболее известны благодаря эффекту похудения, изначально они разрабатывались для лечения сахарного диабета 2 типа. Теперь же появились данные, что они могут замедлять распространение некоторых видов рака, связанных с ожирением, говорится в статье.

Американское общество клинической онкологии заявило, в частности, что для исследования ученые использовали базу данных TriNetX Global Health Research Network, чтобы сравнить онкопациентов, принимавших препараты GLP-1, с теми, кто получал другой препарат для лечения диабета 2 типа – ингибиторы DPP-4.

"Наше исследование показало, что использование препаратов GLP-1 по сравнению с ингибиторами DPP-4 и другими антидиабетическими средствами связано со значительным снижением прогрессирования рака при четырех типах солидных опухолей", – отметил ведущий автор работы Марк Дэвид Орланд из Института рака Тауссиг при Cleveland Clinic.

Исследователи проанализировали данные более 12 тысяч пациентов с семью видами рака на первой-третьей стадиях, среди которых рак молочной железы, простаты, легких, колоректальный рак, рак печени, почек и поджелудочной железы.

У пациентов, принимавших препараты GLP-1, зафиксировали более низкие показатели метастатического прогрессирования у шести из семи исследуемых видов рака.

В то же время у пациентов с раком почек прием препаратов GLP-1 не был связан со снижением риска распространения болезни, сообщает NBC News со ссылкой на результаты исследования.

Ученые зафиксировали статистически значимое снижение распространения рака при раке легких, молочной железы, колоректальном раке и раке печени.

Наибольшее снижение риска прогрессирования наблюдалось у пациентов с раком легких и молочной железы.

По данным NBC News, пациенты с раком легких, принимавшие препараты GLP-1, были на 50% менее подвержены переходу болезни в четвертую стадию, а пациенты с раком молочной железы – на 43%.

Исследование появилось на фоне стремительного роста популярности препаратов GLP-1.

Каждый восьмой взрослый американец заявил, что принимает препарат GLP-1 для похудения, лечения диабета или других хронических заболеваний. Об этом свидетельствует опрос организации KFF, обнародованный в ноябре прошлого года.

Почти каждый пятый взрослый сообщил, что хотя бы раз в жизни принимал препараты этого класса.

В то же время новое исследование является наблюдательным, а это означает, что его результаты не доказывают прямого влияния препаратов GLP-1 на замедление распространения рака.

Впрочем, по словам Орланда, работа "предоставляет первые доказательства того, что дальнейшие исследования в этом направлении целесообразны".