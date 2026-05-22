Обнаружены два этапа старения у людей: первый начинается еще в молодости.

Команда ученых из Университетского колледжа Лондона и Университета королевы Марии в Лондоне считают, что заболевания, связанные со старением, могут развиваться в течение жизни в два отдельных, но взаимосвязанных этапа, передает focus.ua

По словам исследователей, первая стадия начинается в раннем возрасте, когда организм подвергается различным видам нарушений. К ним могут относиться инфекции, физические травмы или генетические мутации. Хотя организм часто способен восстановить или сдержать большую часть этих повреждений, некоторые из них могут остаться скрытыми, а не быть полностью устранены.

Второй этап наступает позже в жизни, когда нормальная генетическая активность начинает меняться таким образом, что это перестает быть полезным для организма. Эти биологические изменения в позднем возрасте могут ослабить способность организма контролировать ранее нанесенные повреждения. В результате ранее сдерживаемые проблемы могут постепенно перерасти в болезнь.

Ученые утверждают, что этот процесс помогает объяснить, почему многие заболевания появляются в основном у пожилых людей, даже если их происхождение может восходить к гораздо более раннему периоду.

В обзоре подчеркивается, что старение — это многофакторный процесс, то есть он обусловлен множеством взаимодействующих биологических факторов, а не одной причиной. Предложенная модель предполагает, что сочетание ранее нанесенных повреждений и генетических изменений в позднем возрасте играет важную роль в возрастных заболеваниях.

Полученные результаты также указывают на возможность того, что уменьшение повреждений на ранних этапах жизни или воздействие на вредные биологические изменения в позднем возрасте может помочь снизить риск хронических заболеваний у пожилых людей.