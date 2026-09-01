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25 Сентября 2026, 07:00
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Назван тип тренировок, способный запустить расщепление жира на животе

Ученые из Университета Кампинас обнаружили, что силовые тренировки могут запускать расщепление висцерального жира еще до заметного общего снижения массы тела.

Назван тип тренировок, способный запустить расщепление жира на животе.
Назван тип тренировок, способный запустить расщепление жира на животе.

У мышей с ожирением изменения в жировой ткани появились всего после семи дней физических нагрузок, хотя их вес за это время не изменился. Результаты исследования опубликованы в журнале Life Sciences

В эксперименте ученые разделили мышей с ожирением на две группы. Первая не выполняла физических нагрузок, а вторая в течение семи дней совершала силовые упражнения: животные поднимались по лестнице с дополнительным грузом.

Через неделю масса тела мышей, занимавшихся спортом, практически не изменилась. Однако у них уменьшилось количество жира вокруг кишечника — ткани, которую используют как модель висцерального жира человека. Кроме того, сами жировые клетки стали меньше.

Анализ тканей показал, что силовые нагрузки активировали молекулярные механизмы, отвечающие за расщепление накопленного жира. Одновременно снизилась активность процессов, участвующих в образовании и накоплении новых жировых запасов.

По мнению исследователей, результаты показывают, что отсутствие изменений на весах в первые дни тренировок не обязательно означает отсутствие физиологического эффекта. Изменения в жировой ткани могут начинаться раньше, чем становится заметным снижение общей массы тела.

При этом ученые предупреждают, что полученные результаты пока нельзя напрямую переносить на людей. Эксперимент проводился только на самцах мышей с ожирением, а продолжительность тренировок составляла всего семь дней.

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