theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Point.md logoPoint
18 Сентября 2026, 23:11
858
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Ученые: «Оземпик» сжигает жир, а не мышцы

Препараты от ожирения на основе GLP-1 помогают снижать вес преимущественно за счет уменьшения жировой ткани, мышечная масса сохраняется.

Ученые: «Оземпик» сжигает жир, а не мышцы.
Ученые: «Оземпик» сжигает жир, а не мышцы.

К такому выводу пришли ученые, проанализировав изменения состава тела у людей, принимающих такие лекарства, сообщает scitechdaily.com

В исследовании изучили влияние препаратов на основе GLP-1, включая семаглутид и лираглутид, а также тирзепатид на состав тела, в том числе на жировую и мышечную ткани. Ученые из Вены оценивали состав тела с помощью биоимпедансного анализа — неинвазивного метода, который позволяет определить содержание жира, мышц и воды в организме. Всем участникам также были даны обязательные рекомендации по физическим упражнениям.

В исследовании участвовали 486 взрослых с ожирением, которые с 2022 по 2025 год проходили лечение в клинике Вены.

Специалисты сравнили изменения жировой и мышечной массы на разных сроках лечения — до шести месяцев, от шести до 24 месяцев и более двух лет. При анализе учитывались возраст, пол, исходный ИМТ, количество жировой ткани и продолжительность лечения.

В среднем после 14 месяцев лечения пациенты потеряли 9,9% массы тела. При этом жировая масса снизилась примерно на 9 кг, или 18%, а мышечная — только на 1,2 кг, или 5%. Более 70% участников сохранили или увеличили долю мышечной массы.

Авторы исследования отметили, что с учетом уменьшения жировой ткани значимой потери мышц со временем не наблюдалось. По их оценке, изменения состава тела были в основном связаны с уменьшением жировой массы, а не с выраженной потерей мышц.

Несмотря на полученные результаты, ученые отмечают некоторые ограничения в работе. В исследовании не было группы плацебо, а среди участников значительно преобладали женщины. Для подтверждения долгосрочных эффектов терапии необходимы более масштабные и длительные исследования.

Подпишитесь на новости Point.md в Google
Источник
Point.md logoPoint
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте