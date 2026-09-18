Ученые: «Оземпик» сжигает жир, а не мышцы.

Препараты от ожирения на основе GLP-1 помогают снижать вес преимущественно за счет уменьшения жировой ткани, мышечная масса сохраняется.

К такому выводу пришли ученые, проанализировав изменения состава тела у людей, принимающих такие лекарства, сообщает scitechdaily.com

В исследовании изучили влияние препаратов на основе GLP-1, включая семаглутид и лираглутид, а также тирзепатид на состав тела, в том числе на жировую и мышечную ткани. Ученые из Вены оценивали состав тела с помощью биоимпедансного анализа — неинвазивного метода, который позволяет определить содержание жира, мышц и воды в организме. Всем участникам также были даны обязательные рекомендации по физическим упражнениям.

В исследовании участвовали 486 взрослых с ожирением, которые с 2022 по 2025 год проходили лечение в клинике Вены.

Специалисты сравнили изменения жировой и мышечной массы на разных сроках лечения — до шести месяцев, от шести до 24 месяцев и более двух лет. При анализе учитывались возраст, пол, исходный ИМТ, количество жировой ткани и продолжительность лечения.

В среднем после 14 месяцев лечения пациенты потеряли 9,9% массы тела. При этом жировая масса снизилась примерно на 9 кг, или 18%, а мышечная — только на 1,2 кг, или 5%. Более 70% участников сохранили или увеличили долю мышечной массы.

Авторы исследования отметили, что с учетом уменьшения жировой ткани значимой потери мышц со временем не наблюдалось. По их оценке, изменения состава тела были в основном связаны с уменьшением жировой массы, а не с выраженной потерей мышц.

Несмотря на полученные результаты, ученые отмечают некоторые ограничения в работе. В исследовании не было группы плацебо, а среди участников значительно преобладали женщины. Для подтверждения долгосрочных эффектов терапии необходимы более масштабные и длительные исследования.