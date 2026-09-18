Назван чай, который помогает похудеть.

Имбирный чай усиливает термогенез, то есть помогает организму тратить больше энергии даже в покое, что способствует похудению.

Об этом рассказал российский врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов, пишет gazeta.ru

«Имбирный чай содержит гингерол — активное вещество с противовоспалительными и противомикробными свойствами. Гингерол замедляет рост и размножение бактерий и вирусов. Имбирь усиливает термогенез, что помогает организму тратить больше энергии. Он способен управлять массой тела и увеличивает обмен веществ. Рекомендуется пить по 100 мл напитка за полчаса до завтрака или обеда, — это поможет ускорить обмен веществ и подготовить организм к принятию пищи. Однако эффект умеренный и работает только в комплексе с диетой и физической активностью», — объяснил доктор.

Однако врач подчеркивает: без коррекции питания и физической нагрузки эффект от чая будет минимальным. Чтобы похудеть, необходимо создать дефицит калорий, что возможно при сбалансированном рационе и регулярных тренировках.

«Но имбирь имеет противопоказания. Это заболевания ЖКТ: гастрит с повышенной кислотностью, язва желудка и двенадцатиперстной кишки, эрозивные поражения. Имбирь может раздражать слизистую и провоцировать обострение. Также стоит быть аккуратнее при желчнокаменной болезни: имбирь стимулирует выброс желчи, что при наличии камней может вызвать спазм, боль или закупорку протока. Кроме того, такой чай может снижать давление и усиливать действие гипотензивных препаратов», — рассказал врач.