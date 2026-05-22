Найден простой способ уменьшить вред нитратов в пище.

Канадские медики и математики из Университета Ватерлоо выяснили, что витамин C активно нейтрализует потенциально канцерогенные молекулы, которые образуются в организме из-за накопления нитратов. Это объясняет, почему предыдущие исследования давали противоречивые результаты об опасности этих соединений. Исследование опубликовано в пресс-службе университета, передает bb.lv

Нитраты и нитриты широко используются в сельском хозяйстве как удобрения, а также в производстве мясной продукции, в промышленности и медицине. Попадая в пищеварительный тракт, они часто превращаются в нитрозамины — токсичные и канцерогенные вещества. Поэтому во многих странах ввели ограничения на их содержание в пище. Однако до сих пор не было ясности, почему одни исследования показывали высокий риск рака, а другие — нет.

Учёные создали детальную компьютерную модель, включающую слюнные железы, желудок, кишечник и плазму крови, и просчитали круговорот соединений азота в организме. Оказалось, что скорость образования нитрозаминов зависит не только от концентрации нитратов в пище, но и от количества витамина C. Даже относительно низкие концентрации витамина C резко снижают накопление канцерогенных соединений азота, тем самым уменьшая риск развития рака.

Риск снижается ещё сильнее, если принимать пищевые добавки с витамином C одновременно с пищей, богатой нитратами, — это не только овощи и фрукты, но и колбасные изделия. Таким образом, противоречия в прошлых исследованиях объясняются разным уровнем потребления витамина C участниками экспериментов.