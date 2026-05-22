theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Евровидение-2026
Арест Плахотнюка
Газовый кризис
Бельцы
Цены на топливо
Карта
Курс валют
Погода
ТВ программа
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
bb.lv logobb
22 Мая 2026, 16:12
16 163
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Найден простой способ уменьшить вред нитратов в пище

Канадские медики и математики из Университета Ватерлоо выяснили, что обычная аскорбиновая кислота способна нейтрализовать опасные соединения, которые образуются в организме после употребления продуктов с нитратами.

Найден простой способ уменьшить вред нитратов в пище.
Найден простой способ уменьшить вред нитратов в пище.

Канадские медики и математики из Университета Ватерлоо выяснили, что витамин C активно нейтрализует потенциально канцерогенные молекулы, которые образуются в организме из-за накопления нитратов. Это объясняет, почему предыдущие исследования давали противоречивые результаты об опасности этих соединений. Исследование опубликовано в пресс-службе университета, передает bb.lv

Нитраты и нитриты широко используются в сельском хозяйстве как удобрения, а также в производстве мясной продукции, в промышленности и медицине. Попадая в пищеварительный тракт, они часто превращаются в нитрозамины — токсичные и канцерогенные вещества. Поэтому во многих странах ввели ограничения на их содержание в пище. Однако до сих пор не было ясности, почему одни исследования показывали высокий риск рака, а другие — нет.

Учёные создали детальную компьютерную модель, включающую слюнные железы, желудок, кишечник и плазму крови, и просчитали круговорот соединений азота в организме. Оказалось, что скорость образования нитрозаминов зависит не только от концентрации нитратов в пище, но и от количества витамина C. Даже относительно низкие концентрации витамина C резко снижают накопление канцерогенных соединений азота, тем самым уменьшая риск развития рака.

Риск снижается ещё сильнее, если принимать пищевые добавки с витамином C одновременно с пищей, богатой нитратами, — это не только овощи и фрукты, но и колбасные изделия. Таким образом, противоречия в прошлых исследованиях объясняются разным уровнем потребления витамина C участниками экспериментов.

Источник
bb.lv logobb
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте