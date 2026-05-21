Найден новый способ активного сжигания жира: минус килограмм за 6 недель без диет.

Исследователи из Ноттингемского университета и Лейденского университетского медицинского центра представили данные, согласно которым регулярное воздействие холода через ношение специальных жилетов или прием холодного душа способствует снижению веса. Результаты работы были озвучены на Европейском конгрессе по ожирению в Стамбуле.

Как сообщает The Guardian, ученые установили, что низкие температуры активируют в организме бурый жир, который начинает активно сжигать калории для выработки тепла.

В основном эксперименте приняли участие 47 взрослых добровольцев, страдающих от ожирения или имеющих лишний вес. Половине группы было предложено ежедневно в течение шести недель носить охлаждающий жилет и поясную повязку. Эти устройства содержали пакеты с гелем, которые предварительно замораживались в течение ночи и поддерживали температуру на уровне 15 °C.

Участники надевали их поверх тонкой футболки каждое утро на два часа, не меняя при этом привычного образа жизни и уровня активности.

За полтора месяца наблюдений группа, подвергавшаяся воздействию холода, потеряла в среднем 0,9 кг, причем этот вес практически полностью пришелся на жировую массу. В это же время участники из контрольной группы, которые не использовали охлаждающие жилеты, набрали в среднем 0,6 кг.

Доктор Мариетт Бун из медицинского центра Лейденского университета отметила, что данное исследование является одним из первых, где изучается влияние длительного холодового воздействия именно на людей с избыточной массой тела.

По ее мнению, подобные жилеты могут стать доступным дополнением к диете и физическим упражнениям, так как их легко использовать в домашних условиях.

Профессор Хелен Бадж из Ноттингемского университета пояснила физиологическую сторону процесса. Ежедневное охлаждение тренирует бурую жировую ткань, заставляя ее работать активнее. Помимо прямой потери жира, этот процесс оказывает комплексное влияние на показатели здоровья: стабилизируется уровень липидов и глюкозы в крови, а также снижается интенсивность воспалительных процессов.