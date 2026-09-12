Набор веса из-за стресса оказался не таким, как от жирной еды.

Ученые выяснили, в каких именно органах при этом возникает инсулинорезистентность — и результат удивил даже их самих.

Ожирение, вызванное нарушением суточного ритма гормонов стресса, развивается иначе, чем набор веса из-за жирной пищи. К такому выводу пришли исследователи Weill Cornell Medicine. В экспериментах на мышах они выяснили, что при разных причинах ожирения инсулинорезистентность возникает в разных органах.

Два способа набрать лишний вес

У здоровых животных уровень глюкокортикоидов, гормонов, связанных со стрессом, меняется в течение суток. Во время отдыха он снижается, а перед началом активного периода повышается.

Ученые искусственно сгладили эти колебания. Они подняли слишком низкий уровень гормонов во время отдыха и одновременно уменьшили ежедневный пик. При этом средняя концентрация гормонов почти не изменилась.

Затем мышей разделили на группы. Одни получали обычный корм, другие — жирную пищу. У животных также были либо нормальные, либо нарушенные гормональные ритмы.

За 30 дней мыши на жирном рационе увеличили жировую массу примерно втрое. У животных с нарушенным гормональным ритмом, но обычным питанием, жировая масса выросла примерно в 2,5 раза. Если оба фактора действовали одновременно, мыши набирали больше всего жира.

«Дело было не только в том, сколько калорий они получали. Время действия гормональных сигналов изменило то, как организм использовал эти калории и где запасал энергию. Для меня это стало неожиданностью», — сказала руководитель исследования Мэри Теруэл.

Жир накапливается, но печень остается почти здоровой

При обоих вариантах ожирения у мышей развивалась инсулинорезистентность. Это состояние, при котором клетки хуже реагируют на инсулин, гормон, помогающий выводить глюкозу из крови.

Однако при нарушенном ритме глюкокортикоидов проблема в основном возникала в скелетных мышцах. Жировая ткань сохраняла важную реакцию на инсулин, которая препятствует выбросу жира в кровь. Одновременно уровень инсулина резко повышался.

Такой механизм позволял организму удерживать липиды в жировой ткани, а не отправлять их в печень. Поэтому у мышей формировалось выраженное ожирение, но почти не развивалась жировая болезнь печени, характерная для питания с большим количеством жира.

В первую неделю эксперимента животные с нарушенным гормональным ритмом потеряли часть мышечной массы. Затем этот показатель стабилизировался и начал расти.

Стресс, недосып и сменная работа

Исследование продолжает работу той же лаборатории, опубликованную в 2022 году. Тогда ученые обнаружили, что сглаживание суточных колебаний глюкокортикоидов заставляет мышей накапливать много жира даже без увеличения потребления пищи.

У людей нарушение суточного ритма кортизола связывают с ожирением и отложением жира в области живота. Подобные изменения наблюдаются, например, при хроническом стрессе, недостатке сна и сменной работе.

«Нам стоит перестать воспринимать ожирение как единое заболевание. То же относится и к инсулинорезистентности. Наши результаты показывают, что мышцы, жировая ткань и печень могут по-разному реагировать на инсулин в зависимости от причины метаболических нарушений», — отметила Теруэл.

Исследователи подчеркивают, что пока речь идет об опытах на мышах. Но результаты показывают, что при оценке ожирения может быть важно учитывать не только количество жира и калорий, но и работу гормональных ритмов.