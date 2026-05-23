Диетологи назвали единственное правильное время для взвешивания, которое не врет.

Как и когда надо взвешиваться, объясняет rbc.ua со ссылкой на International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity

Что нужно знать о взвешивании

Эксперты по контролю веса и спортивного питания предупреждают, что взвешивание несколько раз в день является абсолютно бессмысленным и вредным для ментального здоровья.

Доктор философии, эксперт по спортивному питанию и составу тела Джордан Мун отмечает, что обычные бытовые весы дают лишь очень обобщенную, "панорамную" картинку того, что происходит в организме.

"Для того, чтобы домашние весы зафиксировали и отразили реальное, значительное изменение в составе вашего тела (соотношении жира и мышц), чистый вес должен уменьшиться или увеличиться примерно на 4-5 килограммов. Если прибор пытается просчитать колебания в пределах нескольких сотен граммов, погрешность будет колоссальной", - отмечает Джордан Мун.

Вместо постоянного мониторинга эксперты советуют выбрать фиксированное время и регулярный интервал, например, один раз в неделю или раз в месяц. Это защитит вас от формирования нездоровых отношений с прибором и даст реальную картину прогресса.

Идеальное время и четкая инструкция для точного измерения

В течение суток вес человека постоянно колеблется под влиянием гормонов, физических направлений, съеденной пищи и выпитой жидкости. Зарегистрированный диетолог Ванесса Имус отмечает, что самую точную цифру можно увидеть только утром.

Правильный алгоритм взвешивания выглядит так:

Становитесь на весы сразу после пробуждения и обязательного посещения туалета.

Категорически нельзя ничего есть или пить перед этим (даже глоток воды изменит показатель).

Поставьте прибор на ровную, жесткую поверхность (плитка, паркет, ламинат). Ковер или линолеум полностью искажают результат.

Снимите тяжелую одежду (лучше всего взвешиваться полностью обнаженными или в легком белье).

Стойте ровно, равномерно распределяя вес на обе ноги, не смещайтесь на одну сторону прибора.

Если утреннее взвешивание невозможно, эксперты рекомендуют делать это вечером перед ужином, воздержавшись от напитков за несколько часов до этого.

Весы стоят, а тело тает: эффект плотности мышц

Если ваши цифры не меняются в течение недели - это не повод для отчаяния. При регулярных тренировках медленное похудение (или даже незначительный набор веса) часто означает, что вы теряете жир, но одновременно наращиваете мышечную массу.

Мышцы намного плотнее и компактнее жировой ткани, поэтому они занимают меньше объема при том же весе.

Чтобы понять, что именно происходит с телом, отложите весы и воспользуйтесь обычной сантиметровой лентой. Замеры талии, бедер, рук и ног покажут реальные изменения контуров тела. Показателем успеха также являются более свободные джинсы, прилив энергии и появление четкого рельефа.