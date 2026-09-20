Миллиардеры пытаются обмануть смерть: физик назвал их усилия «пустой тратой времени».

Технологические миллиардеры, которые мечтают прожить вечно, буквально тратят свое время впустую.

К такому выводу пришел британский физик Джим Аль-Халили, который считает, что вместо бесконечной гонки за продлением жизни гораздо важнее научиться ценить то время, которое человеку уже дано, пишет Guardian, передает news.am

В последние годы стремление победить старение стало настоящей манией среди сверхбогатых. Пока одни экспериментируют с пищевыми добавками, холодными погружениями и непроверенными инъекциями пептидов, представители технологической элиты готовы идти еще дальше.

Один из самых известных сторонников радикального продления жизни — предприниматель Брайан Джонсон. В частности, он даже экспериментировал с переливанием плазмы от своего 17-летнего сына, надеясь замедлить старение. Позже Джонсон признал, что не заметил от этой процедуры никакой пользы.

Но профессор Джим Аль-Халили, который в этом году прочитает традиционные рождественские лекции Королевского института в Великобритании, посвященные природе времени, считает саму идею стремления к бессмертию довольно сомнительной.

По его словам, человек существует во Вселенной лишь ничтожное мгновение по сравнению с ее возрастом.

«У нас есть конечный промежуток времени, в течение которого мы существуем во Вселенной. И чем больше я изучаю природу времени и размышляю о ней, тем больше понимаю, что просто хочу максимально использовать то время, которое у меня есть», — сказал физик.

По его мнению, попытки растянуть человеческую жизнь любой ценой не обязательно имеют смысл. «Мы здесь всего лишь на мгновение по сравнению с возрастом Вселенной. Если я потрачу это мгновение на попытки превратить его в два мгновения, я не уверен, что это действительно достойный способ провести свою жизнь», — отметил Аль-Халили.

Физик посвятил изучению времени значительную часть своей карьеры. Еще в детстве его озадачило замечание отца-инженера о том, что ученые на самом деле не понимают, что такое время. Позже, изучая физику, Аль-Халили понял, насколько далеко наше повседневное представление о времени от научной картины мира.

Одна из самых удивительных идей связана с теорией относительности Альберта Эйнштейна. Оказывается, время не течет с одинаковой скоростью для всех наблюдателей.

Аль-Халили объясняет это на простом примере: если человек пролетает мимо другого человека на ракете, движущейся с огромной скоростью, их часы будут показывать разное течение времени.

Гравитация также влияет на ход времени. Чем сильнее гравитационное поле, тем иначе течет время.

Именно эта особенность пространства-времени, по словам физика, является одной из самых захватывающих сторон теории относительности.

Работы Эйнштейна, кроме того, могут помочь объяснить одну из знаменитых загадок рождественской литературы — появление призраков прошлого, настоящего и будущего одновременно в «Рождественской песне» Чарльза Диккенса.

Согласно одной из интерпретаций теории относительности, прошлое, настоящее и будущее существуют одновременно — примерно так же, как одновременно существуют все точки пространства. Однако человек способен воспринимать только текущий момент.

Именно поэтому история Эбенизера Скруджа, которого в одну ночь посещают духи прошлого, настоящего и будущего, неожиданно перекликается с современной физикой.

Аль-Халили также собирается рассказать в своих рождественских лекциях о путешествиях во времени. По его словам, математически путешествие в прошлое не противоречит некоторым решениям уравнений относительности.

Одна из теоретических возможностей связана с так называемой замкнутой времениподобной кривой — областью пространства-времени, настолько сильно искривленной гравитацией, что объект, двигаясь вперед во времени, в определенном смысле может вернуться в момент, предшествующий началу его путешествия.

Однако здесь возникает серьезная проблема: путешествия в прошлое приводят к многочисленным парадоксам, поэтому большинство физиков относятся к такой возможности крайне скептически.

С путешествиями в будущее ситуация несколько проще — по крайней мере теоретически.

Один из способов заключается в движении с огромной скоростью, близкой к скорости света. Другой вариант напоминает сюжет фильма «Интерстеллар», где герои оказываются рядом со сверхмассивной черной дырой.

Из-за чрезвычайно сильного гравитационного поля время для них идет гораздо медленнее, чем для людей, находящихся далеко от черной дыры. Именно поэтому один час для путешественников может соответствовать годам на Земле.

Еще одна загадка, которую Аль-Халили намерен разобрать в своих лекциях, — почему время, кажется, движется только в одном направлении.

Мы наблюдаем, как вещи разрушаются, батареи разряжаются, мячи катятся вниз, люди стареют, а детские комнаты постепенно становятся все более беспорядочными — если специально не наводить в них порядок.

Все эти процессы создают ощущение четкого направления времени. Однако фундаментальные физические уравнения, как отмечает ученый, не выделяют какого-то одного направления времени как предпочтительного.

Эта проблема настолько долго занимала Аль-Халили, что не раз не давала ему спать по ночам. Теперь же физик утверждает, что, похоже, нашел объяснение так называемой «стреле времени».

Раскрывать подробности он пока отказывается. «На лекциях я объясню, как решить эту проблему. Я решил проблему стрелы времени», — интригующе заявил ученый.