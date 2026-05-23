Исследование выявило ухудшение здоровья у поколений после 1946 года.

В работе, основанной на анализе более 50 британских когортных исследований с участием десятков тысяч человек, этот процесс описывается как «поколенческий дрейф здоровья». Наиболее выражено это проявляется в росте ожирения и психических расстройств, а также в данных по диабету при сравнении поколения X и бэби-бумеров. В целом результаты указывают на то, что более поздние поколения могут проводить большую часть жизни в состоянии ухудшенного здоровья, передает news.am

Учёные отмечают, что этот тренд нельзя полностью объяснить улучшением диагностики или развитием систем здравоохранения. Различия сохраняются даже для таких состояний, как ожирение, которое не зависит от постановки диагноза, а также при использовании объективных биомаркеров, например при диабете.

Сравнение психического здоровья основывалось на стандартизированных самооценках симптомов тревожности и депрессии, а не на клинических диагнозах. Использовались проверенные методики, обеспечивающие сопоставимость данных между поколениями.

Исследовательская группа из Университетского колледжа Лондона, Королевского колледжа Лондона и Оксфордского университета изучала поколения, родившиеся после Второй мировой войны, сравнивая показатели здоровья в одинаковом возрасте.

Работа, опубликованная в журнале Population Studies, подчёркивает последствия для системы здравоохранения, поскольку всё больше людей будут жить с хроническими заболеваниями. При этом ухудшение здоровья происходит несмотря на снижение курения, рост уровня образования и улучшение условий жизни в раннем возрасте.

По словам ведущего автора Лауры Хименo, у более поздних поколений наблюдается более раннее развитие различных заболеваний, особенно ожирения и психических расстройств. Она предполагает, что такой «дрейф» означает: улучшения здоровья в обществе не достигли биологических пределов, а связаны с предотвратимыми социальными и экологическими факторами.

Авторы предупреждают, что эта тенденция может усилить нагрузку на системы здравоохранения и государственные бюджеты, особенно с учётом старения населения. К 2050 году около четверти населения Великобритании будет старше 65 лет, что увеличит спрос на медицинскую и социальную помощь.

Хотя ожидаемая продолжительность жизни значительно выросла в XX веке, рост продолжительности здоровой жизни замедлился с начала 2010-х годов, а в последние годы наблюдаются признаки её снижения из-за ухудшения здоровья в среднем возрасте.

Обзор, основанный на 51 исследовании британских когорт (люди, родившиеся с 1946 по 2002 год), выявил слабые признаки улучшения здоровья у более молодых поколений. Учёные считают, что важную роль могут играть изменения среды и социальных факторов риска, включая «ожирогенную» среду.

Несмотря на ограничения (данные в основном по Великобритании), похожие тенденции наблюдаются и в других исследованиях. Авторы заключают, что необходимы дальнейшие исследования причин этого поколенческого ухудшения здоровья.