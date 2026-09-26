Исследование: В некоторых случаях упражнения не хуже обезболивающих.

Если вы часто страдаете от мигреней, менструальных спазмов или хронической боли, физическая активность может облегчить симптомы примерно так же, как распространённые обезболивающие препараты.

Физические упражнения способны значительно уменьшать как острую, так и хроническую боль, показало новое исследование университета Аделаиды, в котором проанализировали 157 систематических обзоров, охватывающих 2 736 рандомизированных контролируемых испытаний и более 220 000 участников, передает euronews.com

«В период, когда мы ищем безопасные и эффективные способы контроля боли помимо лекарств, эти результаты дают веские основания сделать физическую активность более привычной частью избавления от боли», — сказала Кэрол Махер, ведущий исследователь университета Аделаиды.

Учёные изучили, как вид, интенсивность и продолжительность физических нагрузок влияют на облегчение боли.

В целом упражнения снижали боль примерно на 1,1 балла по шкале от 0 до 10 — это уменьшение примерно на 60 % больше среднего эффекта, который показывали распространённые лекарственные препараты в отдельных исследованиях хронической боли.

Занятия низкой интенсивности обеспечивали более выраженное обезболивание, чем тренировки средней и высокой интенсивности, а более короткие программы — около 12 недель — давали больший эффект, чем более длительные.

«Важно, что мы выяснили: больше упражнений не обязательно лучше. Напротив, программы меньшей продолжительности и низкой интенсивности приводили к большему снижению боли, что говорит о том, что людям не обязательно заниматься дольше или интенсивнее, чтобы почувствовать существенное облегчение», — отметил ведущий автор исследования Бен Сингх.

Как отмечают авторы, программы менее 120 минут в неделю были эффективнее более продолжительных, которые людям с хронической болью нередко кажутся недостижимыми.

«Во время физических нагрузок организм выделяет такие вещества, как эндорфины и серотонин, которые помогают ослабить ощущение боли и повышают болевой порог», — пояснил Сингх, добавив, что упражнения также уменьшают воспаление, меняют реакцию мозга на боль и улучшают настроение.

Несмотря на эти данные, в исследовании отмечается, что физическая активность по-прежнему редко используется как метод избавления от боли: она ещё не стала стандартной практикой и почти никогда не назначается с той же точностью, что лекарства.

«Вместо этого людям, испытывающим боль, часто просто говорят “оставайтесь активными”, не предлагая конкретной, основанной на доказательствах программы с указанием вида упражнений, необходимой нагрузки и продолжительности», — добавил Сингх.

Авторы подчёркивают, что медицинским работникам нужны чёткие рекомендации: не только понимание того, помогает ли физическая активность, но и какие именно упражнения подходят конкретным пациентам и как правильно их назначать.

При этом учёные предупреждают, что физические упражнения не стоит считать универсальным решением или ожидать, что они полностью избавят от боли: эффективность зависит от индивидуальных факторов, включая причину болевого синдрома, уровень физической подготовки человека и соблюдение программы.