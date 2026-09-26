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euronews.com logoeuronews
26 Сентября 2026, 19:15
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Исследование: В некоторых случаях упражнения не хуже обезболивающих

Если вы часто страдаете от мигреней, менструальных спазмов или хронической боли, физическая активность может облегчить симптомы примерно так же, как распространённые обезболивающие препараты.

Исследование: В некоторых случаях упражнения не хуже обезболивающих.
Исследование: В некоторых случаях упражнения не хуже обезболивающих.

Физические упражнения способны значительно уменьшать как острую, так и хроническую боль, показало новое исследование университета Аделаиды, в котором проанализировали 157 систематических обзоров, охватывающих 2 736 рандомизированных контролируемых испытаний и более 220 000 участников, передает euronews.com

«В период, когда мы ищем безопасные и эффективные способы контроля боли помимо лекарств, эти результаты дают веские основания сделать физическую активность более привычной частью избавления от боли», — сказала Кэрол Махер, ведущий исследователь университета Аделаиды.

Учёные изучили, как вид, интенсивность и продолжительность физических нагрузок влияют на облегчение боли.

В целом упражнения снижали боль примерно на 1,1 балла по шкале от 0 до 10 — это уменьшение примерно на 60 % больше среднего эффекта, который показывали распространённые лекарственные препараты в отдельных исследованиях хронической боли.

Занятия низкой интенсивности обеспечивали более выраженное обезболивание, чем тренировки средней и высокой интенсивности, а более короткие программы — около 12 недель — давали больший эффект, чем более длительные.

«Важно, что мы выяснили: больше упражнений не обязательно лучше. Напротив, программы меньшей продолжительности и низкой интенсивности приводили к большему снижению боли, что говорит о том, что людям не обязательно заниматься дольше или интенсивнее, чтобы почувствовать существенное облегчение», — отметил ведущий автор исследования Бен Сингх.

Как отмечают авторы, программы менее 120 минут в неделю были эффективнее более продолжительных, которые людям с хронической болью нередко кажутся недостижимыми.

«Во время физических нагрузок организм выделяет такие вещества, как эндорфины и серотонин, которые помогают ослабить ощущение боли и повышают болевой порог», — пояснил Сингх, добавив, что упражнения также уменьшают воспаление, меняют реакцию мозга на боль и улучшают настроение.

Несмотря на эти данные, в исследовании отмечается, что физическая активность по-прежнему редко используется как метод избавления от боли: она ещё не стала стандартной практикой и почти никогда не назначается с той же точностью, что лекарства.

«Вместо этого людям, испытывающим боль, часто просто говорят “оставайтесь активными”, не предлагая конкретной, основанной на доказательствах программы с указанием вида упражнений, необходимой нагрузки и продолжительности», — добавил Сингх.

Авторы подчёркивают, что медицинским работникам нужны чёткие рекомендации: не только понимание того, помогает ли физическая активность, но и какие именно упражнения подходят конкретным пациентам и как правильно их назначать.

При этом учёные предупреждают, что физические упражнения не стоит считать универсальным решением или ожидать, что они полностью избавят от боли: эффективность зависит от индивидуальных факторов, включая причину болевого синдрома, уровень физической подготовки человека и соблюдение программы.

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Источник
euronews.com logoeuronews
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