Исследование опровергло вред колебаний веса тела.

В масштабный анализ вошли многолетние данные о цикличных изменениях веса — как у людей, так и у животных. Общий вывод таков: убедительных доказательств того, что сами по себе колебания массы тела причиняют долгосрочный вред пациентам с ожирением, нет, передает doi.org

«Многие, кто борется с лишним весом, отказываются от попыток похудеть как раз из страха, что "эффект йо-йо" приведет к потере мышечной массы и непоправимо испортит обмен веществ, Наш обзор показывает: эти опасения по большей части ничем не подкреплены. В большинстве случаев польза от попытки сбросить вес явно перевешивает гипотетические риски весовых "качелей"», — говорит профессор Файдон Магкос из Копенгагенского университета, один из авторов исследования.

Собранные учеными данные не дают убедительных подтверждений, что «качели» веса ведут к непропорционально высокой потере сухой (мышечной) массы или долгосрочному угнетению скорости обмена веществ. В большинстве случаев после набора веса человек возвращается к тому же составу тела, что был до похудения, а не к худшему. Также нет серьезных свидетельств, что весовые «качели» стоят за тем самым пожизненным ростом веса, который часто наблюдается у пациентов с ожирением.

Важно понимать, что повторный набор веса сводит на нет многие достижения похудения — например, улучшение показателей сахара в крови, артериального давления и липидного профиля. Но это не означает, что в итоге человеку становится хуже, чем до того, как он похудел.

«Вернув вес, вы просто возвращаетесь к исходному уровню риска — а не поднимаетесь выше, — подчеркивает Магкос. — Есть огромная разница между потерей достигнутых преимуществ и реальным причинением вреда».

Если учитывать средний вес в долгосрочной перспективе, то роль его краткосрочных колебаний несущественна. Главным драйвером метаболического риска оказывается не «йо-йо», а высокое содержание жира в организме — адипозность.

Эти выводы особенно актуальны на фоне взрывной популярности таких препаратов для похудения, как агонисты GLP-1 и двойные инкретиновые агонисты. Они очень эффективны, но после отмены возврат потерянных кило неизбежен.

Авторы утверждают: это не стоит считать доказательством вреда. Напротив, даже прерывистое — пусть и не удержанное — снижение веса может давать продолжительные периоды улучшенного метаболического здоровья и качества жизни.

«Сама по себе попытка похудеть — даже если она закончится неудачей — не приносит вреда. А вот полный отказ от этих попыток — может», — резюмируют они.