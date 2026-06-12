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Point.md logoPoint
12 Июня 2026, 23:33
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Исследование: Игры на свежем воздухе защищают детей от тревожности и агрессии

Дети, которые чаще играют на улице в возрасте от 2 до 4 лет, реже испытывают эмоциональные и поведенческие трудности в последующие годы.

Исследование: Игры на свежем воздухе защищают детей от тревожности и агрессии.
Исследование: Игры на свежем воздухе защищают детей от тревожности и агрессии.

Это показало новое исследование Эксетерского университета, передает acamh.onlinelibrary.wiley.com

Предыдущие работы уже указывали на связь между подвижными играми и психическим здоровьем детей, но впервые ученые проследили, как прогулки в самом раннем детстве влияют на самочувствие в долгосрочной перспективе.

Большинство малышей не имеют серьезных проблем с психикой, уровень психических заболеваний у них остается низким на протяжении всего детства. Однако у некоторых трудности нарастают со временем, а у других проявляются с ранних лет. Новые данные свидетельствуют: чем регулярнее дошкольник проводит время на улице, тем выше вероятность, что к 8 годам его психическое здоровье останется стабильным.

Как часто нужно играть на улице

Исследователи проанализировали информацию о 4 151 ребенке, использовав данные масштабного лонгитюдного исследования Growing Up in Scotland, запущенного в 2005 году. У детей оценивали симптомы психических расстройств в 4, 5, 6 и 8 лет. Учитывались как внешние проявления — агрессивность, импульсивность и гиперактивность, так и внутренние — тревожность и депрессивные состояния.

Выяснилось, что те, кто чаще играл на свежем воздухе в 2, 3 и 4 года, с большей вероятностью попадали в группу с низким уровнем симптомов и стабильным психическим здоровьем вплоть до 8 лет. Каждый дополнительный день уличных игр в неделю в дошкольный период увеличивал шансы на благополучный профиль на 6–14 %.

Мнение экспертов

Профессор Хелен Додд из Эксетерского университета, возглавившая исследование, подчеркнула: «Наши результаты показывают, что предоставление маленьким детям больше возможностей для игр на открытом воздухе может стать простым и недорогим способом поддержки психического здоровья. Это стоит учитывать при разработке политики в области здравоохранения, образования и городского планирования».

Она добавила, что необходимо адекватное финансирование для строительства и поддержания детских площадок, а также защита всех пространств, которыми пользуются семьи: неформальных мест рядом с домом, парков и зеленых зон. Особенно важны такие общественные территории для тех, у кого нет собственного сада.

Чтобы выделить именно эффект уличных игр, ученые исключили влияние других факторов — пола ребенка, этнической принадлежности, уровня образования в семье, наличия хронических заболеваний, статуса занятости родителей, а также доступа к парку в десяти минутах ходьбы или к саду.

Маргерит Хантер Блэр, председатель британского Форума по детской игровой политике, приветствовала исследование: «Эти результаты наглядно показывают ценность игровых вмешательств в раннем возрасте, которые дают долговременный положительный эффект для психического здоровья дошкольников. Наши дети получат огромную пользу от большего числа качественных детских площадок».

Источник
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